Atención funcionarios! Mírense en el espejo del Dr. Plutarco Arias

No quiero hacer leña del árbol caído, pero es necesario que tomen esta situación de ejemplo.

El viernes el Dr. Arias era la persona más importante del sector salud y ya hoy no lo es, así es la vida.

En la mesa quedan muchas incógnitas sobre su destitución, más allá de todos los escándalos que salieron desde ese ministerio, no podemos vincularlo de manera directa, pero si podemos cuestionar su falta de liderazgo gerencial para que esa institución trabaje con transparencia y la falta de este liderazgo sólo pudo mantenerlo durante seis meses en esa posición.

Es bueno que como servidor público usted siempre mantenga en su mente que está a ley de un plumazo para ser destituido de su cargo.

No se crean la gran cosa, sean honestos y humildes. No puedo decir que el exministro tenía estas características, sería injusto de mi parte, pero al que le sirve el zapato, que lo use y se lo ponga.

Recuerden que tenemos un presidente que no está dispuesto a aguantarle vagabundería a nadie del tren gubernamental y sus acciones lo demuestran.

Por Daurin Muñoz