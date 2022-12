Ataque de disidencias deja 4 soldados muertos y 7 desaparecidos en Colombia

EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ.- Un ataque de un grupo de disidencias de las FARC esta madrugada en una zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste de Colombia), dejó cuatro soldados muertos, seis heridos y siete desaparecidos, según la información preliminar del Ejército colombiano.

La emboscada se produjo esta madrugada, sobre las 02.55 hora local (07.55 GMT), cuando miembros del Frente Jaime Martínez, que responde al mando del Estado Central (uno de los dos grandes grupos surgidos tras la extinción de las FARC), hostigaron y atacaron con fusil, tatucos y granadas al Ejército en la vereda (zona rural) Munchique.

El cabo segundo Jimi Javier Castro Quenan, que se encontraba en el lugar, reportó que hay seis soldados con él en el Batallón, pero hay seis heridos y cuatro militares más que han fallecido.

Además, el Ejército aseguró que aún falta por ubicar a siete soldados que se encontraban también en ese batallón y con los que aún no se ha podido establecer comunicación.

El Frente Jaime Martínez, uno de los más activos en esta zona del Cauca y responsable de ataques a comunidades indígenas y asesinatos de líderes sociales e indígenas, está integrado dentro del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC, que responde a las órdenes, supuestamente, de “Iván Mordisco”.

Este líder disidente emitió hace varias semanas su compromiso con la paz total y con entablar diálogos con el Gobierno y de esa forma pidió un cese al fuego a sus filas, aludiendo a no atacar si no están bajo ataque, una orden que no es la primera vez que se incumple.

Para el municipio de Buenos Aires, así como los aledaños de Santander de Quilichao y Caldono, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas, la última vigente de agosto de este año, por “la disputa territorial” entre el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia, que, comandada por “Iván Márquez” es el otro gran grupo disidente de las FARC.

