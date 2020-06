Atacaron a su pueblo y se “quilló” El Penco 

Ante lo incorrecto, hasta Jesús tomó un látigo en el templo, para echar fuera de su casa a los que la profanaban.

Hasta ahora, Gonzalo hizo caso omiso a las insinuaciones malintencionadas de la oposición. Hasta ahora, Gonzalo había aguantado insultos, difamaciones, mentiras, burlas y calumnias. Gonzalo había sido capaz de mantenerse callado e imperturbable ante las acciones “viles” de la vieja política que ha desplegado la oposición en su contra.

Su discurso siempre llama hacer un ejercicio de la política decente y donde prime el respeto para con los demás, porque al final todos somos dominicanos.

Hasta ahora no habían logrado que él reaccionara, pero ahora no se pudo contener, no pudo guardar su indignación porque atentaron contra el amor de sus amores, el pueblo dominicano.

Gonzalo a quien describimos por su capacidad de trabajo, por sus acciones en bien de la gente, le advirtió a la oposición que “no permitirá que traten de impedir las ayudas solidaras al pueblo en momentos de crisis”.

El sometimiento a Gonzalo por parte del PRM ante la Junta solo deja claro nerviosismo, inseguridad y temor que ha despertado en las últimas semanas el crecimiento imparable de Gonzalo.

Su desesperación los lleva no solo a votar en contra del estado de emergencia que procura proteger a la gente, sino hasta el extremo de procurar impedir que quienes están trabajando por dotar de ayudas a la población no lo hagan. Esa ambición desproporcionada los tiene ciegos.

Por eso el pueblo se ha volcado a favor del hombre que no se esconde, a favor del hombre que cumple con los compromisos en bien de la gente, pero por sobre todo, del hombre que está firmemente decidido a enfrentar todos los retos con el valor que lo caracteriza y que ya demostró al país, para sacarnos adelante rumbo a un futuro de más oportunidades para todos.

Que nadie invente con la salud del pueblo, el hombre había aguantado todo; pero le atacaron su pueblo y se quilló el Penco.

Por Juan Santos

Abogado, catedrático, escritor y político

Juandejesus.santos@hotmail.com

@JuanSantosRD

Anuncios

Relacionado