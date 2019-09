Asumir la responsabilidad es el principio

No son las cartas que te dan sino cómo las juegas las que determinan qué tan bien te va en el juego de la vida.

La verdadera madurez empieza cuando al fin te das cuenta de que nadie va a venir al rescate. Solo cuando asumes 100% de la responsabilidad por ti mismo estás listo para dar el siguiente paso y decidir qué es lo que quieres con exactitud. Como decía mi hermana hace unos días ‘’Karla debes de hacer las paces con la idea de que te toca a ti defender tu felicidad cueste lo que cueste. Hay personas que no les agradarán tus acciones, pero si sabes que estás en lo correcto y son acciones que te acercan a tu bienestar toca seguir con firmeza’’.

No tienen ni idea de cómo necesitaba la aprobación de los demás o el reconocimiento cuando hacía algo significativo, pero en el momento que entendí que yo misma podía reconocerme y celebrarme, todo cambió. Empecé a ser responsable con mi vida, mi esencia, mi corazón y mi alma. Empecé a ser mi propia porrista.

De las primeras cosas que también me hice responsable fue de los pensamientos que entran a mi mente y como puedo tomar el control de estos. Comencé con la ley de las expectativas que afirma que, sea lo que sea que esperes con confianza, se convierte en tu propia profecía autocumplida. Una de mis afirmaciones favoritas cuando estoy preocupada por algo es cancelar mi preocupación diciendo: ‘’ Creo en el desenlace perfecto de cada situación de mi vida’’ y automáticamente mi mente cambia el chip logrando que esa inquietud se torne en algo positivo.

Aquí te daré un consejo para que tu diálogo interno sea mucho más eficiente. Para que las afirmaciones funcionen tienen que ser formuladas usando las Tres ‘’P’’: presente, positivas y personales, ya que el subconsciente tiene una naturaleza bastante literal y solo puede aceptar comandos formulados en tiempo presente. Por alguna razón ignora los comandos negativos y se concentra solo en el mensaje positivo. Verás cómo tu potencial será ilimitado usando afirmaciones.

Como dijo William James: ‘’Comparados con lo que deberíamos ser, estamos apenas medio despiertos’’. Decide utilizar todos tus recursos mentales y físicos, desarróllate fuera de tus límites y descubre esa semilla de grandeza dentro de ti. Crecer duele y mucho, pero esa satisfacción de saber que estás viviendo por encima de tu potencial no tiene precio.

Empieza entendiendo que asumir la responsabilidad de tu vida no es una opción, es un acto obligatorio. Decide hablarte bonito y permitirle a tu mente ver lo positivo en cada situación. No seas tan cruel contigo, sé más flexible y nunca olvides que los pensamientos que mantienes en tu mente producen otros del mismo tipo. Lo mismo engendra lo mismo. CAMBIA HOY si esos pensamientos no te llenan de energía y no hacen bailar tu alma.

Autora: Karla Patricia Zacarías Reinoso

