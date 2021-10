Astros vs Bravos ¿Quién es mejor posición por posición?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Créanlo o no, la Serie Mundial del 2021 no será la primera vez en la que Astros y Bravos se ven las caras en octubre. Es fácil olvidarlo ahora, pero los Astros pasaron los primeros 51 años de su existencia en la Liga Nacional, chocando múltiples veces cada año con los Bravos en la temporada regular, más de 700 veces en total. Cuando los Bravos se mudaron a Atlanta en 1966, los Astros fueron el tercer equipo que los visitó.

Entre 1969 y 1993, inexplicablemente compartieron el Oeste de la L.N., evitando así cualquier posibilidad de chocar en octubre, pero luego entre 1997 y 2005, tuvimos cinco Series Divisionales entre Astros y Bravos. Atlanta ganó las primeras tres, Houston las últimas dos, y luego los Astros se mudaron a la Liga Americana en el 2013.

Esto nos deja con un dueño entre un equipo que ha ido a la postemporada seis veces en siete años y un club que ganó 88 duelos y logró recuperarse tras perder a su mejor jugador joven, el venezolano Ronald Acuña Jr, sirviendo la mesa para un inesperado y a la vez fascinante enfrentamiento en el Clásico Otoñal. ¿Quién tiene la ventaja? Revisemos posición por posición.

Receptor

El puertorriqueño Martín Maldonado no ha bateado muy bien este año (OPS de .573), y en los playoffs le ha ido todavía peor (OPS de .225). Travis d’Arnaud no bateó mucho este año (OPS de .671) y el asunto no ha cambiado mucho en octubre (OPS de .518). Si hay que escoger a uno para dar un batazo, hay que irse con d’Arnaud, a quien le fue bien en Atlanta en el 2020, pero Maldonado es de esos jugadores que te cambia un juego detrás del plato, mientras que d’Arnaud no pudo hacer mucho para evitar que los Dodgers corrieran con libertad.

Ventaja: Astros

Primera base

Dice mucho de lo bueno que es Freddie Freeman (OPS+ de 133) que sea el elegido aquí, porque el cubano Yuli Gurriel (OPS+ de 131) tuvo básicamente la misma campaña regular y también es un sólido defensor. La ventaja de Atlanta aquí es pequeña y lo decidimos así porque poner un empate no es una opción, y también porque Freeman ha sido más productivo en octubre. De cualquier forma, los fanáticos de los Bravos que no han seguido regularmente a los Astros van a darse cuenta de lo bueno que es Gurriel.

Ventaja: Bravos

Segunda base

En la intermedia tenemos una situación similar, porque cuando llegas a la Serie Mundial, obviamente estas escogiendo entre dos rosters muy talentosos, así que muchas selecciones suelen ser entre dos jugadores extremadamente buenos. En el caso de la segunda base seguramente vamos a escuchar mucho de lo pequeños que son Ozzie Albies (5’8, OPS+ de 105) y el venezolano José Altuve (5’6, OPS+ de 127), y no lo suficiente sobre lo buenos que son. Ambos batearon 30 o más jonrones este año, pero Altuve terminó con una ventaja de 40 puntos de OBP sobre Albies.

Ventaja: Astros

Shortstop

Similar al caso del shortstop, donde Dansby Swanson puede decir que bateó un jonrón más que Correa, pero el puertorriqueño no sólo puede mencionar su mucho más exitoso historial, sino además un mucho mejor OBP (.366 por .311 de Swanson) y también mejor slugging (.485 a .449). Correa tiene mejores métricas defensivas, además, aunque Swanson es un buen defensor. Swanson es mejor que varios torpederos, aunque Correa no es uno de ellos.

Ventaja: Astros

Tercera base

Esta es quizás nuestra primera sorpresa. Alex Bregman es una estrella, mientras que Austin Riley comenzó la temporada 2021 necesitando demostrar que podía ser el tercera base del futuro de Atlanta, o incluso del presente. Riley hizo eso y más, conectando 33 jonrones con un OPS+ de 132 y mejorando su defensiva con el paso de los meses. Bregman, por su parte, tuvo una temporada buena, aunque no grandiosa en el 2021 (OPS+ de 113), bien parecida a la que tuvo en el 2020.

Ventaja: Bravos

Jardín izquierdo

Lo sabemos: el puertorriqueño Eddie Rosario lució como el mejor jugador del planeta en la SCLN. No se puede negar el rol que jugó para que Atlanta esté donde está, aunque recuerden que hace una semana estábamos diciendo lo mismo del también boricua Enrique Hernández, antes de que se fuese de 17-4 para cerrar la SCLN, así que recuerden eso si Rosario se va de 14-2 en la Serie Mundial. Por encendido que esté Rosario, no tuvo la temporada regular (OPS+ de 98) que tuvo Michael Brantley (OPS+ de 119), ni una carrera comparable. Ninguno de los dos es particularmente notable a la defensiva o especialmente rápido. Lo mismo se puede decir de Yordan Álvarez, que probablemente patrullará el jardín izquierdo para Houston entre los Juegos 3 y 5 en Atlanta. Es mejor bateador que Brantley o Rosario, asegurando la ventaja de los Astros en este puesto.

Si Rosario puede extender el mejor momento de su carrera por unos días, esta selección no envejecerá bien, pero en general, no hay dudas de que equipo tiene la ventaja aquí.

Ventaja: Astros

Jardín central

El novato Chas McCormick se ha convertido sin hacer mucho ruido en uno de los mejores defensores del outfield, aunque ha estado compartiendo la posición últimamente con el dominicano José Siri. Adam Duvall patrulla el central más por necesidad que por preferencia para Atlanta, pero este año bateó 38 jonrones. No hay grandes diferencias aquí más allá de qué herramienta valoras más – fildeo o poder – y nos interesa mucho ver qué hace Duvall con el corto jardín izquierdo del Minute Maid Park.

Ventaja: Bravos

Jardín derecho

Esta ha sido la posición de Joc Pederson para Atlanta, aunque podríamos ver más al cubano Jorge Soler ahora que está de regreso. En cualquier caso, se trata de un poderoso combo con mucho valor que igual no puede compararse con Kyle Tucker, que acaba de tener la temporada revelación de su carrera – lideró al talentoso lineup de Houston con OPS+ de 147 — y tiene un guante por encima del promedio en la derecha. Y puede que también hayan notado los cuatro jonrones que ha dado Tucker en esta postemporada.

Ventaja: Astros

Bateador designado

Para los primeros dos juegos (y los últimos dos, si la serie llega hasta allá), la Serie Mundial será en Houston, lo que significa que habrá BD, y que el cubano Álvarez (OPS+ de 136 en la temporada regular, OPS de 1.408 en la SCLA) estará en el lineup, y eso es una clara ventaja sobre Soler o Pederson o quién sea que pongan los Bravos ahí. Donde se pondrá la cosa interesante será en Atlanta, porque si bien Álvarez comenzó 39 juegos en el bosque izquierdo, su defensiva está por debajo del promedio. En cualquier caso, cuando haya BD, Houston tendrá una gran ventaja.

_Ventaja: Astros _

Lanzadores abridores

Sin el lesionado Lance McCullers Jr., que es poco probable esté disponible en la Serie Mundial, la rotación de Houston tuvo un desastroso arranque en la SCLA. Ninguno de sus primeros cuatro abridores (el dominicano Framber Valdez, el venezolano Luis García, el mexicano José Urquidy o Zack Greinke) pudo completar tan solo tres innings en los primeros cuatro juegos, así que casi fue un milagro que Houston lograra sacar dos victorias. Pero en el Juego 5, Valdez estuvo fantástico (8 IP, 1 carrera). En el Juego 6, García estuvo dominante (5.2 IP, 0 carreras). Eso no borra los problemas que tuvo hace pocos días el manager Dusty Baker, pero Valdez y García sin duda hacen que las cosas se vean mejor.

Los Bravos se han apoyado en su rotación todo el año y la postemporada no fue diferente. Sus abridores – principalmente Max Fried, Ian Anderson y Charlie Morton – se han combinado para dejar efectividad de 3.27 en la postemporada, con facilidad la mejor de los cuatro equipos. ¿Tiene un cuarto abridor? No, en realidad. Pero tampoco Houston, asumiendo que McCullers no sea activado.

Ventaja: Bravos

Lanzadores relevistas

Se puede decir que los bullpens no han sido considerados la fortaleza de ninguno de los dos bandos, al menos no de la misma manera que se podía ser para otros equipos. Y aun así, los relevistas de cada club han lucido muy bien en octubre. El bullpen de Houston, que dejó efectividad de 4.02 en la temporada regular, tiene una de 3.42 en estos playoffs. Los Bravos pasaron de 3.97 a 3.56. En cierto sentido, eso era esperable, pues cada bando va solo con sus mejores brazos, y no se llega tan lejos si tus relevistas no lanzan bien.

No hay muchas diferencias aquí, pues ambos cuerpos de relevistas han tenido tasas similares de ponches y boletos en octubre. Le damos una ligera ventaja a los Astros por dos cosas: primero, porque tienen al mejor relevista de ambos rosters, Ryan Pressly. Segundo, porque los mejores relevistas de Atlanta son zurdos, lo que podría ser muy bueno a la hora de neutralizar a Álvarez, Brantley y Tucker, pero no podemos imaginarnos a ningún fanático de los Bravos especialmente tranquilo con un duelo entre Luke Jackson o Jesse Chávez y Altuve, Correa, o Bregman.

Hay que reconocer además que el bullpen de Houston los mantuvo a flote durante el colapso de la rotación durante los primeros cuatro juegos de la SCLA, así que crédito extra por eso. Dicho todo eso, Tyler Matzek es la mejor historia del béisbol ahora mismo.

Ventaja: Astros

