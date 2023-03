Astros quieren extender a Framber Valdez esta semana

EL NUEVO DIARIO, WEST PALM BEACH, Fla. — El gerente general de los Astros, Dana Brown, dijo que espera lograr las extensiones de contrato con el jardinero derecho All-Star Kyle Tucker y el zurdo Framber Valdez para el jueves o posponer las negociaciones hasta una fecha posterior.

Brown no llegó a señalar el jueves como fecha límite para llegar a acuerdos con Tucker y Valdez, a quienes les quedan tres años de control del equipo, pero dijo que el equipo sabrá «si podremos lograr que los firmen para [ Jueves].» Brown preferiría no tener discusiones contractuales durante la temporada, aunque no lo descartó.

“Estamos esperando para cerrar, esperando ver qué sucederá”, dijo Brown el miércoles. “Me encantaría que me hicieran los dos”.

Poco después de ser contratado en enero , Brown le dio al lanzador abridor Cristian Javier una extensión de cinco años y $64 millones. Valdez, un caballo de batalla que fue All-Star por primera vez el año pasado, acordó un trato de $6.8 millones para evitar el arbitraje. Tucker, también All-Star por primera vez el año pasado, perdió su caso de arbitraje contra los Astros y se le pagarán cinco millones.

“La belleza es que tenemos a esos muchachos por tres años, y me gustaría asegurarlos para que el próximo año lo único de lo que tengamos que preocuparnos sean Alex Bregman y José Altuve”, dijo Brown. “Si no los aseguramos, todavía los tenemos por tres años. No es el fin del mundo.»

Brown dijo que se sentía más optimista sobre las extensiones de Tucker y Valdez hace una semana.

“Puede que estemos más lejos, particularmente en Tucker que en Valdez, pero yo soy uno de los que mantienen viva la esperanza”, dijo.

En cuanto a Bregman y Altuve, que tienen contrato hasta el 2024, Brown dijo que esos contratos se abordarán “más como el próximo año”. Altuve ya firmó dos extensiones de contrato para permanecer en Houston, incluido un contrato de cinco años y $151 millones en 2018, y dijo que quiere terminar su carrera en Houston. Bregman firmó una extensión de cinco años y $100 millones en marzo de 2019.

“Dejamos en claro que queremos mantenerlos a ambos cerca”, dijo Brown. “Esto es parte de pasar el 25, llevarnos al 26, darnos más tiempo para reponer el sistema sin revisar la lista. El equipo es bueno. Siento que el equipo es realmente bueno hasta el ’24. Creo que tenemos que tomar algunas decisiones si no firmamos a los dos, pero todavía tenemos a Valdez y Tucker hasta el ’25. … De donde vengo en Atlanta, nos gusta asegurar a los muchachos en sus años de arbitraje, por lo que tenemos una mejor visión de cómo se ve la lista en el futuro”.

Brown abordó otros temas el miércoles:

— Se espera que el toletero Yordan Alvarez comience a batear por primera vez esta primavera el viernes o el sábado, dijo Brown. Álvarez dijo a principios de la primavera que estaba lidiando con un dolor en la mano izquierda, un problema que ha persistido desde el año pasado. Brown dijo que Álvarez tiene “cero dolor”.

“Sabemos que no le toma mucho tiempo estar listo”, dijo. “Es un feroz competidor en la caja de bateo. Solo es cuestión de que esté completamente sano. Esperemos que hayamos superado la tormenta una vez que comience a balancearse. Creo que ha tenido el descanso suficiente que necesita”.

— Brown dijo que la preparación del veterano jardinero izquierdo Michael Brantley para jugar el Día Inaugural está en duda. Brantley todavía está trabajando para recuperarse de una cirugía de hombro realizada en agosto y ha estado fuera del equipo durante los últimos días debido a un asunto personal.

«Va a estar muy reñido, estar allí el Día Inaugural o poco después, una semana después, como máximo», dijo Brown. “No sabemos dónde está eso. … Espero que a más tardar el 10 de abril con él”.

— Brown dijo que habló con el lanzador derecho Lance McCullers Jr. el miércoles y dijo que se siente mucho mejor, pero que aún no hay un cronograma para que recoja una pelota de béisbol. McCullers, quien se perdió la temporada 2019 después de someterse a una cirugía Tommy John y los primeros cuatro meses de la temporada pasada con una distensión en el pronador flexor derecho, dijo que le dolió el brazo poco después de hacer 25 lanzamientos en el bullpen el 14 de febrero.

McCullers dijo que una resonancia magnética realizada una semana después no mostró daños en la estructura y dijo que tenía una pequeña distensión muscular en el codo.

