VIDEO: Astros pasan a la Serie Mundial; Altuve, MVP

Houston pasa a la Serie Mundial con dramático HR de Altuve EL NUEVO DIARIO, HOUSTON — José Altuve el bajito pelotero que es el alma y corazón de Houston, aportó un swing que quedará por siempre en la videogalería de las jugadas más memorables de los Astros. El venezolano puso fin al encuentro y a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al conectar un jonrón ante Aroldis Chapman cuando había dos outs de la novena entrada, y los Astros se impusieron el sábado 6-4 a los Yanquis de Nueva York para avanzar al Clásico de Otoño por segunda vez en tres años “Ha sido un momento increíble”, destacó el gerente general de los Astros, Jeff Luhnow. “Uno de los mejores momentos en la historia de la postemporada”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do