(VIDEO) Astros de regreso a la Serie de Campeonato, derrotan a los Rays

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Gerrit Cole logró otra joya en la postemporada y los Astros de Houston consiguieron una ventaja tempranera para derrotar el jueves 6-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido y disputarán a los Yanquis de Nueva York en titánico duelo la serie por el campeonato de la Liga Americana.

Después de que los abridores Zack Greinke y Justin Verlander no pudieran liquidar de visitantes a los Rays, Cole garantizó la clasificación de Houston. Con una cómoda ventaja de 4-0 en la primera entrada, Cole dominó a sus enemigos hasta la octava entrada en el decisivo partido de esta serie divisional de la Liga Americana.

