Astronauta ruso vuelve a destacar belleza de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El astronauta ruso Oleg Novitskiy, volvió a destacar este domingo la belleza de la República Dominicana, esta vez a la capital, Santo Domingo.

A través de su cuenta de Twitter destacó que esta es la ciudad más antigua del Nuevo Mundo.

El pasado 7 de mayo Novitskiy destacó que el país es un paraíso en la tierra.

Tras la publicación de Novitskiy destacando la belleza de la nación mediante una fotografía desde el espacio, el 8 de mayo el presidente Luis Abinader agradeció al astronauta ruso y lo invitó a visitar el país.

#DominicanRepublic, hello again! 👋🏻 This time I captured its capital alone — #SantoDomingo.

This is the oldest city in the New World of all that have survived to the present day. It is located on the southern coast of the Dominican Republic. pic.twitter.com/hn4Dc8F13y

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) August 8, 2021