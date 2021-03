AstraZeneca esconde 30 millones de vacunas en un almacén de Italia que iban a salir de la UE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ITALIA.-Según ha adelantado el diario italiano ‘La stampa’, se han localizado en un almacén cerca de Roma casi 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Dicha cantidad de vacunas supera a las vacunas que la farmacéutica ha entregado en estos meses a la Unión Europea (UE) al no cumplir con el suministro acordado y con numerosos retrasos en el envío de las dosis pactadas.

El hallazgo supone un nuevo revés para AstraZeneca, que tras los últimos acontecimientos ha estado en el punto de mira de todo el mundo, especialmente de los 27 de la UE. Retrasos, reducción de las dosis acordadas, crisis de confianza debido a algunos casos de efectos graves…Otro varapalo que pone en jaque la relación de AstraZeneca y la UE.

El periódico italiano señala que las vacunas incautadas se encontraron en un almacén de la empresa Catalent después de que la Comisión Europea lo advirtiera.

Al parecer, la mayoría de estos fármacos se han producido en los Países Bajos bajo la firma Halix, una subcontrata de AstraZeneca con capacidad de producir unos 5 millones de dosis al mes.

Vacunas escondidas con destino a Reino Unido

Las primeras investigaciones señalan que los casi 30 millones de dosis estaban almacenadas para su envío inminente a Reino Unido, porque, según el citado diario, el país de Boris Johnson habría comprado a la compañía vacunas para inocular con la segunda dosis a unos 15 millones de personas.

Un hallazgo que sin duda no sienta bien a los 27, pues AstraZeneca no solo se ha retrasado con el envío de las dosis, sino que no ha cumplido con sus compromisos de producción y ha rebajado en varias ocasiones el número de vacunas que entregaría a la UE. De 180 millones de dosis firmadas, se filtró que su intención era enviar 90 y poco después se redujo la cifra a 30 millones.

Justo hoy la UE ha aprobado un nuevo mecanismo de control para evitar las exportaciones de compañías que estén incumpliendo sus compromisos de entrega adoptados con los 27.

Fuente: Mallorca diario.