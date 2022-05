AstraZeneca anuncia alianza con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – AstraZeneca ha anunciado en Latinoamérica una nueva asociación estratégica con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) para desarrollar y promover proyectos en favor de la concientización de la importancia del diagnóstico temprano para la enfermedad renal crónica.

La alianza permitirá contribuir a las áreas de interés pertinentes, que constan de tres pilares clave: salud renal, educación y acceso a la información tanto de médicos como pacientes, investigación y desarrollo, y análisis del impacto del COVID-19 en pacientes con diálisis y trasplantes durante 2022.

“Estamos orgullosos de firmar esta alianza con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión que nos permitirá distribuir la red de conocimientos de AstraZeneca y nutrir la conversación alrededor de la enfermedad renal crónica al llegar a la mayor cantidad de nefrólogos y personal de la salud en la región posible”, comentó Sylvia Varela, Vicepresidenta de Área para AstraZeneca Latinoamérica.

En Latinoamérica, la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) supera los 60 millones de personas y se incrementa en zonas que viven en extrema pobreza, tienen pobre acceso al sistema de salud y altas frecuencias de diabetes e hipertensión. La ERC es una causa importante de pérdida precoz de vida y representa costos elevados para los sistemas de salud y la coloca como la segunda causa de años de vida perdidos ajustados a calidad de vida[i].

Por tal razón, esta alianza impulsará actividades de educación y otras iniciativas relacionadas a la Nefrología, para reducir inequidades y mejorar los desenlaces de esta enfermedad en colaboración de la comunidad de SLANH. “Confiamos en que esta cooperación generará valor agregado a la región a través de programas educativos, formación a médicos y pacientes y la investigación para visibilizar el impacto del COVID-19 en poblaciones más vulnerables”, señaló Larisa Ramirez, Directora Médica para AstraZeneca Latinoamérica.

Lo anterior se vuelve relevante, considerando que, en las etapas más avanzadas de la enfermedad, según el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante, las terapias de sustitución renal como diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal se han incrementado de forma sostenida en los últimos años. Se estima que de las 500 mil personas que reciben alguno de estos tratamientos, más de 150 mil se sumaron en la última década. Situación que se ha complicado gracias a la pandemia de COVID-19, que encontró en Latinoamérica y sus disparidades, un terreno fértil para profundizar las inequidades y hacer más visibles las debilidades en los procesos de diagnóstico y tratamiento en todas las etapas de la enfermedad.

Gracias a esta alianza AstraZeneca podrá implementar nuevas prácticas y desarrollar en conjunto con la SLANH una serie de proyectos de formación y educación continua de todas las personas involucradas en el tratamiento de la enfermedad renal, que puedan eventualmente impulsarse en toda la región de Latinoamérica y el Caribe.

“Nuestra gestión tiene como objetivo integrar el desarrollo académico y científico a través de todas las herramientas en educación médica continuada, investigaciones y publicaciones, con el avance global de la nefrología en las áreas de salud renal, acceso equitativo a las terapias de tratamiento sustitutivo, terapias en pacientes post COVID-19, para alcanzar un desarrollo sostenible en nefrología. Es por ello que nos aliamos a organizaciones que nos ayuden a lograr los objetivos en común”, indicó el Dr. Guillermo Alvarez, Presidente de SLANH.

La SLANH, con sede en Panamá, fue fundada hace 52 años y está integrada por las sociedades de nefrología de más de 20 países de Latinoamérica, las cuales reúnen a la mayoría de los 8,000 nefrólogos de la región y tiene 1,800 miembros activos. Su misión es promover y orientar la formación de nefrólogos latinoamericanos y desarrollar actividades de educación médica continua en actividades relacionadas con nefrología e hipertensión. También sirve como enlace para establecer relación con la Sociedad Internacional de Nefrología y conectar a distintas Asociaciones y grupos relacionados con la Nefrología e Hipertensión en Latinoamérica.

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global liderada por la ciencia que se enfoca en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo y Respiratorio e Inmunología. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Visite https://www.camcar.astrazeneca.com/es/ y siga a la Compañía en Twitter @AstraZenecaCAM.

Hace más de 50 años SLANH comenzó con un sueño, en el que año tras año fue creciendo, aprendiendo y conquistando. Grandes hombres y mujeres de la salud se unieron, para abrazar la bandera de SLANH y trabajar con ímpetu para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica e impulsar el desarrollo de la nefrología en el continente. Al transcurrir de los años la pasión y compromiso de todos los miembros, sociedades nacionales y comités de trabajos; se han fortalecido y recientemente su actividad

