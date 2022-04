Aspirante dominicano a senado estatal en distrito 33 Ángel Vásquez consolida apoyo de electores en el Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El aspirante dominicano al senado estatal por el distrito 33, Ángel Vásquez sigue consolidando el apoyo de cientos de votantes dominicanos y latinos en el Alto Manhattan, siendo esos electores la mayoría sufragantes en los sectores de Washington Heitghs, Inwood y Marble Hill principales territorios del distrito.

Dijo que sometió las firmas requeridas a la Junta de Elecciones a comienzos con un total de 5 mil rúbricas, 4 mil más de las exigidas por el sistema electoral estatal de Nueva York para admitir un candidato.

“No me han hecho ningún tipo de objeción (challenger) y la certificación me la van a entregar el 21 de este abril para certificarme como candidato oficial”, añadió Vásquez.

“Sigo recaudando fondos y ahora mismo me estoy enfocando en visibilidad. Estoy tirado desde todas las mañanas y las tardes frente a las escuelas para distribuir mi propaganda que es aceptada sin oposición por la mayoría de los padres de los estudiantes y los transeúntes”, explicó el aspirante.

En referencia a la redistribución de los distritos electorales, explicó que no le afecta, al contrario, le beneficia porque el distrito 33 no será variado.

“Eso está en la corte y tengo entendido que el juez tendrá una vista el 20 de abril, un día antes de certificar a los candidatos porque tuvieron que parar el proceso en las cortes debido a que se crearía un caos con demasiados candidatos”, añadió.

Dijo que el distrito 33 está oficializado por una ley del estado y el juez lo que está haciendo es una revisión debido a que los republicanos alegan que fueron perjudicados, y que el distrito se creó para dejarlos sin voz ni representación.

“El nuevo distrito como está sigue siendo 51% de votantes de origen latino, la mayoría dominicanos por lo que me beneficia”, añadió Vásquez.

“La gente en las calles me está dando un gran respaldo. Ven una persona joven y he notado que eso para ellos es muy importante. Quieren que los jóvenes tomemos posiciones de liderazgo, pero también me han expresado su contento de que me está postulando porque los oficiales electos actuales están inactivos”, precisó.

“Los votantes en la comunidad se quejan de que los incumbentes no están legislando para ayudarlos a resolver sus problemas. No han hecho nada en proyectos de leyes que sean leyes, no están haciendo el trabajo”, indicó Vásquez.

El aspirante habló de la violencia armada en las calles de la ciudad y se comprometió a legislar para reducir el crimen y la delincuencia.

“Se han hecho cambios recientes en la Ley de Fianzas aprobados por la gobernadora, entre estos, tipificar como delito mayor violento el porte de armas. También a los delincuentes reincidentes ya no podrán ser liberados por un segundo delito”, añadió.

Señaló que enviar a muchos delincuentes a programas de salud mental será mandatorio porque mucha de la violencia tiene que ver mucho con esos problemas.

Se refirió al apoyo que también tiene avanzado en los principales sindicatos como el de los maestros, trabajadores públicos, el sindicato de los trabajadores de hoteles.

“Me estoy moviendo con los sindicalistas para garantizar su apoyo mientras sigo conversaciones con el liderazgo dominicano del Alto Manhattan y El Bronx para que en su debido momento me puedan apoyar”, sostuvo Vásquez.

