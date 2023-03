Aspirante a senador por la provincia Duarte dice trabajará la educación e industria de cacao

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Joel Paulino Castellano, aspirante a la senaduría por la provincia Duarte por el partido oficialista, afirmó que la propuesta de su candidatura será la educación, la modificación de leyes obsoletas y la industrialización del cacao.

El precandidato a la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que de ganar en los próximos comicios estarían llevando un plan para industrializar el cacao, ya que la provincia es productora.

Resaltó que el presidente Abinader ha apoyado a la provincia con la principales demandas y problemáticas de años, indicando que ha ido en auxilio de cada una de las comunidades. “Ahora bien, lo que respecta al senador de nuestra provincia Franklin Romero, realmente no ha llenado las expectativas del apoyo que se le brindó y que fue contundente para ganar las elecciones pasadas”.

“Los municipes no se sienten representados con el actual congresista porque no se ve el trabajo que ha desarrollado en pos de nuestra provincia, yo soy del municipio María Eugenio de Hostos y lo vimos en campaña en dos ocasiones, después de ahí, para mí él no sabe dónde queda”, agregó.

En ese sentido, dijo que sus aspiraciones a la senaduría es para representar a los ciudadanos de los municipios y enaltecer el nombre de la provincia Duarte y del Patricio de la República.

“Para mí, que tengo otro compromiso por el nombre de mi municipio, y es la educación”, manifestó el precandidato.

La información fue ofrecida durante una entrevista realizada en el Programa Encuentro Del Sábado que se transmite por El Nuevo Diario TV, con Joan Leyba, Huascar Casado y Carlos Antonio.

Explicó que en las elecciones del 2016 fue aspirante a Diputado, pero en ese momento estaba dividido en dos circunscripciones, el municipio cabecera San Francisco de Macorís y la otra, que comprendía Arenoso, Castillo, Las Guaranás y Villa Riva.

“Nos dimos cuenta de que la migracion está dejando el campo solo, entonces, esto ha reducido la población porque la gente está cambiando de domicilio”, destacó.

Aclaró que el trabajo político de un diputado es más fuerte y de mayor inversión económica, que la de un senador.

“Dentro del plan que tenemos es revisar las leyes obsoletas qué hay en el país, aunque parezca mucho para un senador, hay formas y métodos que harían el trabajo más dinámico.

Tenemos los estudiantes de derecho que tienen que hacer tesis y monográficos”, expresó.

“Voy a competir de manera interna para ir tras la senaduría, estamos en la medición para lograrlo”, indicó.

Sin embargo, expuso que para los jóvenes una de las cuestiones fundamentales es la formación, ésta ha sido una de la debilidad que empuja tengan que migrar a otras ciudades, por falta de apoyo y de los propios municipios.

