Aspirante a senador dice país necesita una revolución institucional que debe iniciar por la justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo por una coalición de partidos y movimientos sociales, empresario Antonio Taveras Guzmán dijo que el país necesita una revolución institucional que debe iniciar por la justicia.

“Desde el Congreso nosotros vamos a insistir en la necesidad de una gran revolución institucional en este país, que debe de empezar por una justicia independiente como lo reclama la democracia, los poderes en democracia tienen que ser independiente y de contrapeso unos a otros”, sostuvo el empresario en entrevista para El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Taveras Guzmán consideró que en el país no habrá justicia plena y garantizada si no existe un Poder Judicial fuerte, que funcione y ejecute sus atribuciones de una forma independiente como lo establecen las leyes que rigen este órgano del Estado dominicano.

El aspirante a la senaduría de Santo Domingo manifestó que no se puede aspirar a una justicia eficiente cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene el dominio del Poder Judicial y precisó que una sociedad no avanza si no posee un Estado de derecho con las mismas garantías para todos los ciudadanos.

El dirigente político expuso que “República Dominicana tiene que caminar hacía un Estado de derecho, porque sino, nos vamos a convertir en una selva, un país invivible y pobre, si no hacemos los cambios fundamentales que tenemos que hacer”.

Taveras Guzmán aseguró que esos cambios no serán posible con el liderazgo actual y llamó al pueblo a participar, dejar el miedo, la comodidad y desesperanza porque los problemas de la sociedad solo pueden resolverse si se trabajan de forma colectiva.

Antonio Taveras cuenta con el apoyo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alianza por la Democracia (APD), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido Humanista Dominicano (PHD), El Frente Amplio, El País que Queremos, País Posible y Coalición Democrática.

Relacionado