Aspirante a regidor por el DN critica que no haya refugio para animales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El precandidato a regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Máximo Romero, criticó que, a pesar de que en el país existe una ley de protección animal, en la ciudad no haya ni un solo refugio destinado para los animales.

Al destacar que en casi todos los hogares del Distrito hay una mascota, deploró que los ciudadanos no cuenten con una clínica pública donde puedan ir a inyectarlas.

Es por esto que el político afirmó que, aunque los animales no votan, lo dueños de los mismo sí lo hacen por lo que las autoridades de esta localidad deberían tomar en cuenta a esos seres vivos.

Un comunicado de prensa detalla que la crítica de Romero no solo se limitó a ese tema sino que, también, abarcó otros tópicos como los estacionamientos.

“Aquí la gente no camina por las aceras, se tira a la calle porque los vehículos se parquean encima de las aceras”, destacó.

En ese sentido, para Máximo Romero esa no es una problemática que se le deba delegar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que tiene como titular a Hugo Beras, sino que el ayuntamiento del Distrito debe hacerse cargo de eso temas porque la ley municipal le faculta para eso.

“Si al ayuntamiento del distrito y cualquier otro le está haciendo falta fondos debe exigirle al gobierno central que designe los fondos suficientes y no dejarle a otras instituciones responsabilidades que son inherente del ayuntamiento”, reclamó y agregó que como ayuntamiento las autoridades deben tener en cuenta dónde la gente se puede parquear y donde no, para no interrumpir al peatón.

Partiendo de eso alegó que si se quiere que los turistas sigan viniendo aquí y capital extranjero para seguir invirtiendo hay que reformar la ciudad.

Al extender sus cuestionamientos a la forma en la que se encuentra el cableado de la ciudad, el cual calificó como “un desorden”, dijo que Carolina Mejia, la alcaldesa del Distrito Nacional, marca bien porque se apoya en el pago de la publicidad para que los medios se mantengan hablando de ella.

“A Carolina Mejía, que dicen que tiene un 75, si le quitan el remozamiento de los parques queda en cero porque no ha hecho nada por reorganizar la ciudad”, dijo y agregó que, ir a la Zona Colonial, lugar que según sus palabras es uno de los más bonitos, “es un trauma”.

