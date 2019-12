Aspirante a regidor dice pueblo ya sabe que sus teléfonos son más inteligentes que representantes

Comparte esta noticia

L NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a regidor por la circunscripción 1 por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jorge Feliz Pacheco, dijo que los electores se han dado cuenta que sus teléfonos son más inteligentes que los representantes políticos que tienen en sus respectivas demarcaciones.

“La gente se ha dado cuenta que sus teléfonos inteligentes son más brillantes e inteligentes que sus representantes políticos, no puede ser, por eso la gente no le está haciendo coro a ningún político”, manifestó el candidato a regidor del Distrito Nacional en su acostumbrado comentario para el espacio El Nuevo Diario en sábado que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Feliz Pacheco expuso que en el país hay una población que ronda entre los 18 y 24 años que en las encuestas el 70% te dice que no cree en ninguno de ellos porque no se siente representada debido a que no se encuentran en sintonía con los intereses y necesidades del pueblo dominicano.

El dirigente político sostuvo que “mientras ellos hablan, por un lado, el pueblo dominicano y los jóvenes andan por otro lado, yo lamento que muchas candidaturas en la actualidad obedezcan a improvisaciones, pienso que hay que apostar a gente que verdaderamente esté comprometida”.

El joven peledeísta señaló que los políticos actuales no han podido conectar con esa parte de la juventud que no se ha interesado en sus propuestas porque en la mayoría de los casos no conllevan beneficios a sus respectivas clases.

