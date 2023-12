Aspirante a juez TC se compara con Peña Gómez; dice no ha hecho nada vergonzoso, ni deja de pagar la luz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a ser juez del Tribunal Constitucional (TC), Ramón Arístides Madera Arias, se comparó con José Francisco Peña Gómez, y afirmó que nunca ha hecho nada vergonzoso, no ha engañado a nadie, no debe y ha caminado por el fuego sin quemarse.

El juez Madera Arias resaltó lo difícil que es escoger a los jueces que sustituyan al magistrado Milton Ray Guevara y a los otros cuatro jueces salientes, pero aseguró que él se puede poner esos zapatos.

«Con la salida de Milton Ray Guevara y de cuatro jueces de su equipo, se produce en la República Dominicana un gran vacío que es muy difícil de llenar. Es difícil encontrar personas que se puedan poner los zapatos de Milton Ray Guevara, sin embargo, yo juro ante Dios, ante ustedes ante la patria de que yo me los puedo poner y puedo mantener el prestigio, el buen nombre que le ha creado esta gestión al Tribunal Constitucional (TC), porque yo no soy un invento, yo estoy probado y experimentado en funciones públicas, porque desde niño estoy acostumbrado a nadar contra la corriente, a luchar contra el destino», expresó.

Peña Gómez manifestó: «Desde niño he caminado siempre sobre el fuego, son 40 años caminando sobre el fuego y no me he quemado. 40 años caminando sobre el fango y no me he enlodado, tratando de mantener una trayectoria en todas las instituciones en las que he elaborado siempre he dejado una impronta, por lo tanto, creo que hay que lanzar una nueva ola de más derecho».

«Yo particularmente les digo a ustedes que nunca he hecho nada vergonzoso, puedo citar que nunca he dejado de pagar la luz,agua, teléfono,cable. Nunca un cobrador, ni un policía en la puerta de mi casa, nunca he engañado a nadie, no le debo un centavo a nadie, en fin, ni siquiera una infracción a la ley de tránsito», agregó.

Asimismo, le pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) un voto de confianza.

«Yo les pido a ustedes que me den un voto de confianza, y que no lo hagan por mí, háganlo por personas como José Francisco Peña Gómez, un hombre humilde, el más grande líder de toda la historia de masa… que han sido tan mezquino con él que no lo dejaron ser presidente de la República, no le reconocen que fue el verdadero líder de la Revolución del 65, porque Caamaño fue el principal héroe (…) No lo hagan por mí, porque yo soy como ese hombre que caminaba descalzo en el desierto», manifestó.

Le dijo los miembros del CNM que le den una oportunidad, no por él, sino por los pobres, a quienes aseguró que no va a defraudar.

También, afirmó que es «pro ciudadano en beneficio de derecho y garantizarle más derecho, más libertades al pueblo dominicano. Yo entiendo particularmente, que hay que cuidar mucho la imagen de la persona, hay que cuidar mucho el buen nombre y la fama, sobre todo el derecho a la intimidad».

«Soy partidario de las campañas negativas, al pueblo no se le puede poner una mordaza en la boca, ahora, no de la campaña sucia, vamos a estar claro si un candidato a un cargo de elección particular ha participado en el narcotráfico, si ha sido un violador de niña, si ha sido un sinvergüenza que anda engañando gente, si están ligados con lavado de activo, hay que desenmascarlo, porque hay que evitar que el país caiga en malas manos», expresó.