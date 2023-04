Aspirante a diputado por SDE cuestiona rendición de cuentas de alcalde Manuel Jiménez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Este, Julio Cuello, sostuvo este martes que la última rendición del alcalde Manuel Jiménez, periodo 2022-2023, ha dejado «un muy mal sabor de boca» para los munícipes.

Aseguró que los munícipes entendían, que luego de dos años de gestión presentando excusas el administrador municipal, en esta ocasión iban a ver resultados, sin embargo, no habría sido así.

“El alcalde tenía como excusa primero los temas de la pandemia, segundo las dificultades que tenía por supuestamente no tener camiones y en esta última ocasión se estuvo también amparando la supuesta crisis que hay aún y situaciones que vienen arrastrándose la gestión anterior, no nos sorprende para nada”, sostuvo el aspirante a diputado por la demarcación.

El dirigente político fue entrevistado por la comunicadora Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde expresó que Jiménez es un excelente artista, pero definitivamente es un “funesto” alcalde.

(Ver programa).

Dijo que en cuanto a la construcción de infraestructura, el cabildo ha quedado pobre desde el inicio de la gestión, porque a excepción del espacio cultural Bar de Chencha, no han visto una sola obra contundente del Ayuntamiento.

En ese tenor, mencionó que el alcalde habló durante su rendición de cuentas sobre la remoción de unos 100 parques y polideportivo, con lo que entiende que intentó engañar a la población.

“Remozar no es pintar definitivamente, no es tú llevar una brigada a una plaza que ya existía y tú decir que están entregando cien espacios nuevos, cuando no es así”, añadió el joven político.

Sostuvo además, que todos los regidores del Concejo se quejaría de cómo el alcalde maneja los fondos y en ese sentido dijo que para este año el presupuesto participativo debió oscilar entre 160 y 165 millones de pesos, sin embargo, solo estaría predestinado 34 millones de pesos.

“El alcalde está utilizando los fondos del Ayuntamiento de una manera que dista mucho de lo que se supone que es su eslogan; él decía en un principio una ciudad justa y creativa y a tres años de él estar en el cabildo es lo que menos es Santo Domingo Este”, sumó.

Sobre él

Cuello manifestó que ha estado trabajando con la juventud de su municipio y de la mano con el dirigente peledeísta Luis Alberto Tejada, quien asegura que será el próximo alcalde de la demarcación.

También se definió a sí mismo como un joven aguerrido y de trabajo, que no le tiene miedo a los retos y entiende que las coyunturas están dadas para que el Partido de la Liberación Dominicana recupere las plazas a diputados que perdió en las elecciones pasadas.

Aseguró que el PLD se ha convertido en el partido de las oportunidades, donde una gran cantidad de jóvenes se han destacado y hoy están ocupando cargos de dirigencia dentro de la organización.

“Asimismo van a seguir saliendo perfiles de jóvenes que representan cada una de las localidades en todo el territorio nacional, que van a ver ese nicho y van a ver el Partido de la Liberación Dominicana como su casa”, expresó.

Relacionado