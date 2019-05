Aspirante a diputado por SDE afirma congresistas están “levantando la mano para hipotecar este país”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado por la circunscripción uno de Santo Domingo Este, por el partido Frente Amplio por la Dignidad Nacional, Alexis Disla, afirmó que los congresistas “viven levantando la mano para hipotecar el país”.

Entrevistado por Rafael Zapata y Kelvin Ortiz Faña para El Nuevo Diario A.M., que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma El Nuevo Diario TV, el dirigente del Frente Amplio expuso que “los congresistas entienden que hay un famoso maletín y están levantando la mano para hipotecar este país, el cual ya está hipotecado con el FMI, estamos hablando de niveles alarmantes donde el 51.6% del PIB se paga en préstamos y deudas”.

Destacó que en el país hay dos millones 650 mil jóvenes, de los cuales se encuentran laborando 732 con un pírrico salario que promedia la suma de 11 mil 150 pesos, y asegura que así no hay familia que pueda echar para adelante.

Exhortó a los jóvenes del país a estudiar y prepararse para que sean mejores que todos los políticos que se encuentran ocupando una curul en el Congreso Nacional.

Disla reclamó para Santo Domingo Este un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y del mismo modo, solicitó la construcción de un hospital, que auxilie el alto número de habitantes de este municipio, donde se brinden todos los servicios, con médicos capacitados para atender todo tipo de casos.

“Hay que crear los centros de ciencias, estudios y tecnologías para que los jóvenes puedan capacitarse, porque en este país ahora mismo la juventud no tiene oportunidad de estudio, se encuentran sin trabajos y sin oportunidades de desarrollarse”, expuso el candidato a la diputación por Santo Domingo Este.

VER ENTREVISTA EN EL MINUTO 34:10

Señaló que parte de las cosas que están pasando en la sociedad, es que quienes gobiernan no tiene valores, y no saben lo que es la integridad, fe, respeto y no saben lo que es no coger lo ajeno, añadiendo que esos principios formaron toda una generación y deben ser traspasados al futuro de la nación.

