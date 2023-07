Aspirante a diputado por el PRM promoverá una filial del ITLA en Santo Domingo Oeste

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Alberto Caraballo “Carabaliito”, anunció que promoverá una filial del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en Santo Domingo Oeste.

El precandidato por la Circunscripción 5 de la referida demarcación dijo que las inversiones del Gobierno en la zona deben de ir acompañadas de centros de estudios que impacten positivamente en los jóvenes.

Caraballo emitió sus consideraciones al ser entrevistado por el comunicador Pedro Jiménez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En tanto, el dirigente político manifestó su satisfacción por el amplio apoyo que ha estado recibiendo por parte de los munícipes para alcanzar la diputación a la que ha venido aspirando.

“Yo he estado vinculado a los planes sociales de las comunidades, estoy apoyando a los jóvenes, en un proceso en que me he venido consolidando por lo ha recibido el respaldo a mis aspiraciones”, aseguró Caraballo.

En ese orden, el aspirante a diputado afirmó que el PRM es la principal fuerza política en la zona, al obtener todos los alcaldes y tres de los seis diputados, tras destacar que se observa un gran apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader y los demás precandidatos.

Relacionado