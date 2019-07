Aspirante a diputado Félix Rosario con novedoso proyecto de responsabilidad paterna

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Rosario, concibe un novedoso proyecto que limita la procreación de hijos de manera irresponsable.

“Estamos preparando un proyecto que tiene que ver con la responsabilidad paterna, una persona tiene cinco o seis hijos pero no pueden mantener uno, entonces si usted no tiene esa responsabilidad con su primer hijo, no puede crear cinco criaturas”, reveló el precandidato a diputado por la circunscripción dos del Distrito Nacional.

Hablando en el espacio El Nuevo Diario en la Tarde que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV, Rosario expuso que en la demarcación hay que crear las condiciones para que el empresariado de la zona solicite mano de obra de personas que residan en la circunscripción.

Rosario destacó que el proyecto de paternidad no está dirigido solamente a personas de escasos recursos, sino más bien a padres que no cumplan con la responsabilidad de mantener con las formalidades correspondientes y dar una educación responsable a sus hijos.

El activista comunitario puntualizó que “no es que le van a prohibir que tenga hijos, pero usted tiene que tratar de estar preparado para tener un hijo, lo que buscamos es crear las condiciones para que los padres tengan una responsabilidad obligatoria de preparar a sus hijos”.

El dirigente peledeísta sostuvo que el Estado dominicano debe crear las condiciones de facilitarle, a través de créditos educativos a los bachilleres, financiamientos que les permitan acceder a una carrera universitaria, bajo el compromiso de que cuando este sea egresado pueda asumir el costo de su carrera.

