Aspirante a diputado expone propuestas para garantizar bien socioeconómico a dominicanos  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la Circunscripción #1 del Distrito Nacional, Franklin de Jesús, presentó una serie de propuestas legislativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fortalecer el desarrollo económico y la soberanía del país.

La primera, se centra en la creación de una ley de ocupación y de ingreso, basada en el artículo 62 de la Constitución, que establece el trabajo como un derecho y una función social del Estado.

“La mayor parte de las leyes que tenemos son coercitivas, yo siento que hay que crear leyes que generen bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que son los más importantes. En ese sentido, hay que crear una ley de ocupación y de ingreso, porque aquí no se invierte en el capital humano”, comentó.

De Jesús fue entrevistado en el programa “Agenda Ciudadana”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

La segunda iniciativa declaró que se enfoca en una ley de desarrollo económico y soberanía, argumentando que es necesario invertir en el aparato productivo del país para generar riqueza y asegurar su distribución equitativa.

“Una segunda ley sería sobre el desarrollo económico y de soberanía, aquí no se invierte, no se defiende, no se asiste el aparato productivo. Hay que invertir en el aparato productivo de tal manera que se genere riqueza y que esta riqueza pueda ser distribuida”, apuntó.

También, abogó por la implementación de una ley general de población, la cual tiene el objetivo abordar el problema de las adolescentes embarazadas, que a menudo quedan atrapadas en un ciclo de pobreza que se transmite de generación en generación.

Indicó que la propuesta busca proporcionar soluciones y apoyo a las jóvenes en riesgo, a fin de romper este ciclo y fomentar un entorno más saludable y equitativo para la población.

Salud

Al ser abordado sobre los recientes casos de intrusismo profesional que se han destapado en la República Dominicana, el titular de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica condenó la poca supervisión que existe en el país para estos casos.

Sin embargo, reconoció que la falta de ética de algunas personas no es una responsabilidad que debe ser atribuida al sistema de salud.