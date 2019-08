Aspirante a diputado DN dice Congreso Nacional es una de las instituciones peor valoradas de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado de la circunscripción uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), comunicador Graynmer Méndez, dijo hoy que el Congreso Nacional es una de las instituciones con peor rango de valoración en la República Dominicana.

“El Congreso es una de las instituciones peor valoradas en estos momentos y el hemiciclo la Cámara de Diputados, ahí hay gente que no se le conoce el tono de voz porque nunca han tomado la palabra con una iniciativa, aquí hay montones de diputados que si llegan juntos a una plaza, nadie sabe que son diputados porque no legislan”, sostuvo el dirigente político en Al punto con Ulises Díaz que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

El comentarista del Show del Mediodía manifestó que deben ir al Congreso Nacional aquellos ciudadanos que tienen un compromiso con su población y que basado en eso los munícipes se sienten o no representados con esos hombres y mujeres que realizan un excelente trabajo en la comunidad.

Méndez reveló que hay gente yendo al Poder Legislativo a protegerse, los cuales no tienen manera de llegar a una curul de otra forma que no sea comprando los procesos internos y precisó que esas personas no pueden demostrar cómo adquirieron las fortunas que ostentan.

El exvice ministro de la Juventud indicó que de llegar al Congreso promoverá la Ley de inclusión que agrupará a niños, envejecientes y personas con alguna discapacidad o condición, los cuales consideró como los sectores más vulnerables en la sociedad dominicana.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 20:11

El comunicador dijo que ve con asombro que “extrañamente cuando la persona da toda su vida productiva y se va al retiro, que ya es jubilado como le llaman, ahí mismo le quitan el seguro, pero inaudito, en otros países cuando te retiras te aumentan los servicios”.

Anuncios

Relacionado