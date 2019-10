Aspirante a diputado del PRM en NY llama a cuidar a Luís Abinader

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El precandidato a diputado de ultramar por Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción número uno, Rafael Mota Paulino llamó a la dirigencia, militancia y simpatizantes de esa organización, a cuidar al candidato Luís Abinader.

Dijo que se hace necesario que en la circunscripción número uno del exterior al igual que en las demás prevalezca la Democracia en la convención especial del próximo 20 de octubre donde se escogerán los candidatos a diputados de ultramar, que prevalezca de la misma manera en que actuaron Hipólito Mejía y Luis Abinader en las pasadas primarias internas de esa organización política.

Hizo un llamado de advertencia para que ningún sector se atreva a interrumpir la Democracia interna tan vital para el venidero certamen donde en Nueva York se escogerán tres candidatos para representar al PRM, sugiriéndole a todos los coordinadores del candidato presidencial Luis Abinader para que no intervengan en el desarrollo de dicho escrutinio y que sea la Comisión Organizadora Local (CLO) la responsable de conducirlo con la aprobación de los 23 precandidatos participantes, para que sea un proceso diáfano donde gane el que cuente con el respaldo de la mayoría.

Dijo que con eso se cuida la candidatura del licenciado Luis Abinader para que no ocurran ningún tipo de problema que cause ruidos y se desarrollen los acontecimientos tal como en la República Dominicana donde no hubo ningún tipo de contratiempo.

“Nosotros tenemos que demostrar que somos un partido unido y una muestra de eso es la recién pasada convención donde los dos principales líderes se abrazaron como hermano, por eso aquí en los Estados Unidos debemos ser grandes triunfadores en la convención del próximo domingo 20 de octubre, por lo que reiteramos que actuando de esa forma estaremos cuidando la candidatura del próximo presidente de todos los dominicanos, el compañero Luis Abinader”, aseveró el precandidato Rafael Mota Paulino.