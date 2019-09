Aspirante a diputado de SDE dice RD no puede seguir siendo silente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a diputado por la circunscripción uno de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), comunicador Abelardo Rutinel, dijo que el pueblo dominicano no puede seguir silente.

“Nosotros no podemos seguir siendo participe de una sociedad silente y haragana, tenemos que salir a participar, enseñarle a este pueblo que todavía podemos, que hay gente seria, jóvenes que sienten, padecen y que no es verdad de que aquí no hay hombres y mujeres con deseo de cambiar las cosas”, manifestó el dirigente político en entrevista para El Nuevo Diario en la noche que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Rutinel sostuvo que tomó la decisión de aspirar a diputado después de ver una encuesta que daba cuenta que el 66% de la población que estaba pensando ir a votar por el PRM en su demarcación, no tenían un candidato que despertara el interés de ir a las urnas en la convención interna de la organización.

El dirigente del PRM aseguró que está en la capacidad de enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en cualquier territorio con dignidad, vergüenza y propuestas claras.

El comunicador significó que “la única manera de nosotros poder sustituir el dinero y la presión que eso causa es a través del trabajo digno, pero con los verdaderos representantes, porque para ganarle al PLD y a esta plataforma corruptora es con los mejores hombres y mujeres del partido moderno”.

Rutinel sentenció que parte de su compromiso con el país es demostrar que no hay miedo y que aún se puede a través del Poder Legislativo realizar una digna y genuina representación en favor de la ciudadanía.

