Aspirante a diputado de la FP conforma equipo de trabajo en Los Botados

Afirma Leonel Fernández ganará en primera vuelta

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. – El candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en Monte Plata, Gregory Catano, dejó conformado este domingo su equipo de campaña en el distrito municipal Los Botados, así como en la comunidad La Parcela y El Cercadillo, en el municipio Yamasá.

Catano aseguró que el partido que lidera Leonel Fernández, en los próximos días entregará el padrón a la Junta Central Electoral (JCE) con 1 millón 500 mil electores, al indicar que en Los Botados se han conformado más de 15 direcciones medias, 170 direcciones de bases y que trabajan para completar la meta asignada en este distrito municipal.

El miembro del Comité Central de la FP llamó a los presentes a continuar trabajando para garantizar el triunfo de Leonel Fernández en primera vuelta, así como con el de los alcaldes, regidores, diputados y senadores del partido verde.

Afirmó que no busca una curul por beneficio personal, sino para llevar soluciones a cada comunidad y trabajar por el beneficio de todos.

«El que no quiere votar por nosotros, por razones que le respetamos, hay otras y otros precandidatos de la Fuerza del Pueblo, el que no quisiera estar por X o Y, que lo haga por un candidato de la Fuerza del Pueblo, que lo haga por uno de los nuestros y que no se vayan a otro partido porque serán mejor que los que ganaron, se fueron y no han podido resolver nada», aclaró Catano.

Finalmente dijo que con la ayuda de Dios y los presentes Leonel será el próximo presidente y él su próximo diputado.

En la actividad estuvieron presentes el exalcalde, presidente de la FP y precandidato alcalde en Yamasá, Julian Cruz Almonte; la ex vicealcaldesa Santa Trinidad de la Cruz; el ex diputado y precandidato a senador, Roberto Berroa, el empresario Julio de la Cruz, entre otros líderes políticos.

