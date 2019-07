Aspirante a diputada del PLD dice jóvenes no quieren involucrarse en temas políticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La precandidata a diputada por el partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la circunscripción número uno del municipio Santo Domingo Este, arquitecta Belkis Ramírez, dijo hoy que los jóvenes no quieren involucrarse en temas políticos.

“La falta de credibilidad de los políticos hace que los jóvenes no quieran involucrarse en temas políticos, nosotros tenemos cierto descrédito y eso me ha llenado de inquietud porque no hemos estado en sintonía con ellos”, sostuvo la dirigente peledeísta en el espacio Hablemos de Política que se trasmite de lunes a viernes a través de El Nuevo Diario TV.

Ramírez manifestó que su proyecto, con fines a una curul en la Cámara Baja, está basado en cuatro ejes fundamentales que son la familia como núcleo central de la sociedad, el acercamiento con la ciudadanía, trabajar con el liderazgo juvenil, y el medio ambiente.

La arquitecta señaló que “la familia es el núcleo central de la sociedad, debe ser involucrada y no puede estar de espalda a la sociedad, los Gobiernos tienen que ir al seno de la familia, ahí es donde se genera los hombres y mujeres con o sin valores, por lo que hay que motivar un ambiente sano en el entorno familiar”.

La aspirante a diputada expresó que en lo referente al acercamiento con la ciudadanía se producirán propuestas de los principales problemas que afectan las diferentes zonas de Santo Domingo Este y que al ser planteadas por los munícipes podrán ser llevadas al Congreso Nacional con la finalidad de dar respuesta o buscarle solución.

En lo que respecta al eje de juventud, la dirigente comunitaria indicó que pretende empoderar a los jóvenes con inquietudes para que produzcan y desarrollen programas sociales que los conviertan en un ente multiplicador en cada una de sus demarcaciones.

Ramírez expuso que existen leyes y regulaciones en el plano medio ambiental que deben ser revisadas y observadas con la finalidad de gestar un animo en el aspecto municipal que permita a las alcaldías del país elaborar plantas de tratamientos que produzcan en la población un espíritu de preservación del ambiente a través del reciclaje.

