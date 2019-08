Aspirante a diputada de SDE dice leyes de RD deben ser revisadas y velar por su cumplimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aspirante a diputada de la circunscripción uno de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Norma Molina, dijo que las leyes que existen en el país deben ser revisadas y velar por su cumplimiento.

“Debemos revisar las leyes que tenemos y tratar de darle el cumplimiento adecuado para hacer valer los derechos para lo que fue aprobada, porque sometemos leyes y la aprobamos sin saber para que la tenemos y no se ponen en práctica”, sostuvo la dirigente peledeísta en entrevista para El Nuevo Diario en la Tarde que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Molina destacó que la población está cansada de votar por las mismas figuras de siempre, las cuales después de obtener el triunfo no regresan al municipio a cumplir con las promesas que hicieron en campaña, para poder captar el voto de los ciudadanos.

Señaló que hay una gran cantidad de mujeres en el país que se han hecho profesionales, pero que como pasan de 40 años el empresariado no quiere darles empleos, lo cual consideró como una discriminación.

La aspirante a una curul en el Congreso Nacional expuso que “es muy fácil hacerse de la vista gorda ante todo lo que está sucediendo, pero yo tengo que decir aquí que es cierto que hay muchas dificultades y no me puedo hacer cómplice de eso porque la gente no creerá en mí”.

Molina expresó que las cosas no se están haciendo bien, al tiempo que reconoció que se debe cambiar la forma de hacer política y dejar de querer complacer a terceros en vez de enfocarse en el pueblo que es quien quita y pone autoridades.

