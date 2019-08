Aspirante a diputada califica de inquietante el rumbo que lleva la delincuencia juvenil en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La precandidata a diputada de Santo Domingo Norte por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alexandra Feliz, calificó como inquietante el rumbo que ha tomado la delincuencia juvenil en la República Dominicana.

“Me inquieta mucho el tema de lo que es la delincuencia juvenil, no es que exista una prevención para que el ciudadano no sea atracado, es buscar la manera para que los jóvenes no lleguen a convertirse en delincuentes”, sostuvo la dirigente del PLD en entrevista para el espacio Hablemos de política que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Feliz adujo que pretende convertirse en una vía para que el país pueda contar con una policía preventiva que busque mecanismos para evitar los casos que se dan en la sociedad, y que los mismos puedan ser prevenidos y no tratar de poner candado después del hecho ocurrido.

La dirigente política expuso que se debe educar a las madres con la finalidad de que estas a su vez puedan transmitir esa educación en sus hogares con el objetivo de que se tengan menos niñas embarazadas en las familias más vulnerables de la sociedad.

La aspirante a diputada criticó el clientelismo existente en el país y significó que “eso hace que las personas que tienen como enfoque hacer grandes cosas por el pueblo se alejen del ejercicio político, por el sacrificio económico que conlleva optar por una candidatura”.

