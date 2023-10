Aspirante a diputada advierte de 3,000 muertes anuales por falta de trasplantes en RD; aboga por modificar ley

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO – Mayrelin García, precandidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la Circunscripción #2 del Distrito Nacional, ha manifestado su deseo de convertirse en la portavoz de toda la sociedad, enfocándose especialmente en aquellos que no se sienten representados por las figuras políticas actuales.

Además, García ha expresado su interés en promover proyectos que, aunque puedan ser considerados «espinosos», beneficien significativamente a la sociedad, como sería la propuesta de modificación a la Ley 329-98, que trata sobre la Donación y Legado de Órganos y Tejidos para Trasplantes.

“La ley de trasplante de órganos que data del año 1998 y ese es un tema que en el imaginario muy muy sensible porque la gente no lo comprende, porque no tenemos un sistema de salud adecuado y según el INCORT en el país pueden morir hasta 3,000 personas al año esperando un trasplante, o sea que no tienen acceso a órganos”, expresó.

La precandidata fue entrevistada por los comunicadores Milcíades Guevara, Maxiel Abreu, Maykel Méndez y Eliazar Acosta en el programa «Enfrentados», que se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los canales televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y Festiva TV en Estados Unidos.

(Ver programa).

«Reitero que este es un tema delicado, ya que a veces la gente teme que se quieran apropiar de sus órganos. No se trata de eso. Es un asunto importante que quizás no se comprende completamente, pero mi objetivo es ser una voz y buscar cómo colaborar con el sistema para lograr un cambio», subrayó García.

Otra de las propuestas de la aspirante, según sus palabras, es la creación de centros de acopio para rescatar alimentos que están cerca de su fecha de vencimiento y donar canastas básicas a personas de escasos recursos.

«Gastamos muchas veces productos perecederos que aún tienen un mes de vida útil en los estantes de los supermercados, y lo mismo sucede en la cadena de producción de alimentos. ¿Por qué no establecer centros de acopio?», cuestionó también García, quien es subsecretaria general de la Liga Municipal Dominicana.

Panorama político

García destacó que el panorama político actual es sumamente interesante, ya que, además de las caras tradicionales, existe una nueva generación de personas preparadas y con vocación de servicio. Esto la lleva a creer que en las próximas elecciones, la población tendrá la oportunidad de elegir entre buenos candidatos.

«Creo que en las elecciones tendremos una amplia variedad de candidatos y la población contará con opciones de calidad tanto en las elecciones congresuales como en las municipales», enfatizó.

La precandidata también aclaró que, si bien ha obtenido el apoyo de la gente en las encuestas realizadas por el Partido Revolucionario Moderno para seleccionar a sus candidatos, aún no se han designado candidatos oficiales.