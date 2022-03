Aspirante a candidatura presidencial PRSC llama al pueblo sumarse a su proyecto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. – El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ignacio Batista (NACHO), llamó este lunes al pueblo a sumarse a su proyecto, por un sendero seguro hacia un mejor futuro para la Republica Dominicana.

Al presentar su precandidatura durante un acto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Batista proclamó que con el nuevo proyecto político procura impulsar una nueva idea de servicio para el bien común, para los más vulnerables y para hacer de República Dominicana una nación próspera para todos.

Apuntó que luego de muchos años de trabajo y de pensar todo lo que a diario vive nuestro país, llegó a la conclusión de presentar su propuesta política y de invitar a los compatriotas a seguirla y compartirla.

Indicó que las iniciativas que van a impulsar tienen como fin erradicar la corrupción y el narcotráfico.

El dirigente reformista de la ciudad de Santiago de los Caballeros expuso que el país puede funcionar bien “si se administra honestamente, sin engaños, sin mentiras, sin favorecer a minorías que han perjudicado a la mayoría”.

Asimismo, proclamó que ‘’ya no se trata de un partido político, ni de una bandera, ni de un color, se trata de nuestro país, de nuestra República Dominicana y por el bien de todos debemos dar lo mejor de nosotros para sacarla adelante”.

Agregó que a su propuesta se pueden sumar todos los dominicanos con ideas que contribuyan a mejorar el país.

Puntualizó que es necesario que juntos pensemos y construyamos un mejor futuro para nuestro país, por lo que pide a todos los dominicanos que se unan a su proyecto, que necesita del apoyo del pueblo, sin partidos oficialistas, no importa de dónde provengas, si eres de los buenos.

Expresó que aspira a ganar la candidatura del Partido Reformista Social Cristiano y llegar al poder en el 2024 para promover un Gobierno que haga las cosas bien, no con chantajes, con gente nueva, empezando por elegir jueces y fiscales mediante el voto del pueblo, que sean escogidos como el Presidente, mediante el voto popular, lo mismo para los Gobernadores de cada provincia,

Indicó que se procura que todo el que incurra en fallas rinda cuentas al pueblo, que fue quien los eligió, que es una manera de fortalecer la democracia, con ley y orden para todos, no para beneficiar a unos cuantos, para un grupito.

Señaló que generalmente “los gobiernos que hemos tenido no le importa ni el pobre, ni la clase media, solo le sirve a los ricos y a los empresarios, no le interesa el pobre, no hay trabajo, no hay forma de conseguir dinero, no hay circulante en la calle, fueron elegidos con dinero de dudosa reputación y engañando al pueblo”.

Batista también manifestó que “eso lo podemos cambiar con nuestro proyecto político, priorizando el bien común para los pobres”.

