Aspirante a alcalde niega haya crisis interna del PRM en Boca Chica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El aspirante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la nominación por la alcaldía del municipio Andrés, Boca Chica, Rafael Pérez (Rafelito) desmintió que haya una supuesta crisis interna o una lucha entre facciones locales del partido oficial por imponer candidatos de su preferencia a esa posición.

“La situación actual en el municipio de Boca Chica es que hubo una reserva de la candidatura, habemos aspirantes porque no hay precandidatos, porque nadie se inscribió y esa es la situación real; pero a que haya una crisis, no creo que haya una crisis porque todos los que están aspirando a ser el candidato del partido lo que están haciendo es un trabajo político”, afirmó el dirigente del PRM.

De acuerdo a un comunicado, el aspirante expresó que tampoco hay una división (en el PRM); todo el mundo lo que está es trabajando, como todos los municipios del país, para ganar una candidatura, o no para ganar en este caso, sino para ser escogido.

“Es una candidatura, que al ser reservada, puede ser para “un extra partido”, para una alianza o si el partido lo decide para uno del partido”, precisó.

Declaró que entre los dirigentes del PRM en el municipio no existen tendencias. “Lo que hay es cada persona trabajando para tratar de ser escogidos (candidato) en caso de que no vaya a ser un extra partido; esa es la realidad del municipio de Boca Chica; aquí no hay división en el municipio”, agregó.

Relacionado