Aspirante a alcalde asegura que en Higüey el deterioro de servicios públicos es grave

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la Alcaldía de Salvaleón de Higüey, Francisco Albuez, sostuvo que a lo largo de las últimas dos décadas se ha tenido una complicación en todos los servicios públicos y lo peor es que cada día se van sumando más problemas a la población higüeyana.

Dijo que una práctica que le ha venido haciendo mucho daño al municipio es el clientelismo que se ha ejercido por desde el mismo cabildo, por lo que los recursos que deben ir a eficientizar los servicios y a la creación de obras se, reparten de forma clientelar.

“En el horizonte uno no ve que pueda haber una luz al final del túnel, que se esté trabajando en la dirección de hacer de nuestra ciudad algo distinto, con la gravedad de que somos una ciudad que por asuntos de arbitrios somos de las que más recursos recibe, pero esos recursos no han servido para que Higüey pueda tener servicios eficientes”, expresó.

Al ser entrevistado por este medio durante la cobertura de la XXI Cumbre Latinoamericana, aseguró que los recursos que recibe la ciudad no han servido para la realización de obras municipales que vayan en beneficio de mejorar la calidad de vida del habitante del municipio cabecera de la provincia La Altagracia.

En ese orden, Albuez, el que aún no ha optado por un partido político, manifestó que cuenta con un programa de planificación estratégica para ordenar la ciudad en distintos aspectos, entre ellos en lo que se refiere a el tema del tránsito que hoy día es de las principales preocupaciones de los munícipes.

“El tema del tránsito es un problema multisectorial, pero ahí te incide la falta de un transporte colectivo que quite presión a que los ciudadanos tengan que buscar a través de sus propios medios su propia solución a la falta de un transporte efectivo eficaz”, explicó.

También señaló que otra de las situaciones que contribuyen a que el tránsito en esta ciudad sea un desorden es que el casco urbano de Higüey, donde se concentran las oficinas públicas, no cuenta con un parqueo público.

De igual forma, indicó que su programa contempla la construcción de mataderos y el cementerio municipal, porque actualmente son dos necesidades de la gente de Salvaleón de Higüey.

“Son muchos los puntos sobre los cuales, a nivel municipal, hay desafíos importantes que requieren de alguien que vaya a trabajar en esa dirección”, acotó.

