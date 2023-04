Aspiraciones a diputados están a granel en Mao

El ambiente político dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está que arde, la cúpula de este partido en Mao quiere llegar al Congreso como de lugar, específicamente a la Cámara de Diputados.

José Peralta, José Valenzuela, la gobernadora Deysi Aquino, Gustavo Adolfo Rodríguez Espinal , Martha Collado, Cándida Rodríguez, Ángela Rodríguez y Rubén Peñaló.

En el municipio de Mao, los y las dirigentes el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ya están en las calles realizando contacto con su militancia en busca de ser favorecidos con el voto que los lleve a la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

Conozco muy bien la mayor parte de los (@) aspirantes, particularmente a la señora Cándida Rodríguez y José Valenzuela. Ambos, son dos fajadores del quehacer político dentro de su partido, o sea se merecen una curul.

Sin embargo, el asunto no es que se merezcan o no una curul en la Cámara, también se necesita el apoyo del Palacio, uña cuenta de banco con mucho dinero, porque ya los compañeritos de las bases no apoyan a nadie si no le dan lo suyo.

En lo que concierne que José Valenzuela, ya tiene la mita del pleito ganado, arrancó bien temprano a mostrar sus aspiraciones, es una persona solidaria con todo aquel que se le acerca, no importa que esté en el PRM o no, la pobreza no tiene partido.

José fue mi colega periodista en los años dorados de la comunicación, cuando se ejercía por vocación y compromiso con el pueblo, cuando el dinero no torcía nuestros principios, pero decidió ejercer la política a tiempo completo, por eso a mi entender ya tiene un pie en el congreso de la república.

Los electores del PRM deben ser muy cuidadosos al momento de ejercer el sufragio para elegir los candidatos a la Cámara de Diputados para evitar que después del proceso; no comience a dolerle la cabeza por decisiones erróneas.

Por: Ángel B. Almonte

Relacionado