Aspira a inspirar

Inspirar a los demás debe ser el privilegio más alto al que puede aspirar como humanos, y desde el inicio de nuestra historia vemos como personas comunes son las que se crecen ante la adversidad natural de la vida y han dejado su estampa para ser faro que alumbre nuestro caminar muchos siglos después.

En los últimos tiempos me he encontrado de frente con la acción de alguien que me dice que hará algo a nivel personal o profesional, tomando como referente mi propio devenir. Ya en mi madurez he logrado entender la gran responsabilidad que tenemos al influir, queramos o no, en los demás con nuestras acciones que más allá de la palabra.

En mi caso mi mayor inspiración viene de mi familia, iniciando con mi madre y padre; quienes con su ejemplo de vida en valores y trayectoria de trabajo intachable nos trillaron una senda a seguir rectamente. Asimismo, mis dos amados hermanos, hombre de bien que destacan en todos sus roles.

Cuando alguien nos emule debemos ser humildes y reconocer que más allá de un Copycat, tenemos ante nosotros la oportunidad de ser guía para otros, lo que nos obliga a mantenernos firmes en la promesa de ser luz y sal.

