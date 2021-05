Aspectos constitucionales de la prevención del COVID-19 ¿Es ilegal que me obliguen a vacunar?

El COVID-19 nos ha hecho enfrentar una transformación en la interacción social de forma inesperada. La propagación del virus nos ha sumergido en una lucha titánica para prevenir la enfermedad, hemos padecido quebrantos en las libertades individuales en el ámbito sanitario que desde hace años no se veía alterado en esta dimensión. Lo anterior se advierte a partir de las políticas desplegadas por los gobiernos para enfrentar un virus que a su llegada nos planteaba enigmas que hoy en día continúan sin respuestas. Las fronteras se han distanciado como producto del embate recibido por los sistemas de salud y las actividades cotidianas aun no retoman su cauce habitual.

En ese tenor, se vislumbra como agenda gubernamental a nivel global la inoculación de la población mundial. Dicha acción ha encontrado argumentos a favor y en contra (en este escrito no pretendemos debatir tesis científicas o populares para defender o no la favorabilidad de acceder a la vacunación), sino que partimos del derecho que tiene cada individuo de decidir por íntima convicción si accederá a la vacuna de manera facultativa. Esto contrastando la política estatal y la viabilidad de limitar el derecho a la libertad individual -cuando la decisión del ciudadano es no preferir la vacunación- como presupuesto de otorgar preeminencia a la salud colectiva.

En esa línea, el pasado 5 de mayo la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de Ley Nacional de Vacunas de República Dominicana. La nota característica de la discusión fue el conflicto generado por la propuesta que defendió que la vacunación no ostente cumplimiento obligatorio, y por tanto, que las personas que opten por no vacunarse no resulten responsables de las sanciones recogidas en el artículo 45 del referido instrumento legal.

Si bien dicha postura no encontró votos mayoritarios (74 en contra y 38 a favor), nos invita a reflexionar que el debate no es distintivo de nuestro país, ya que ha llevado a ministros de otros gobiernos y primeros mandatarios a fijar posiciones indistintas sobre el tema. En ese contexto, Hugo López-Gatell, Ginés González García y Pilar Mazzetti, subsecretario y ministros de México, Argentina y Perú, respectivamente, además de Bolsonaro, presidente de Brasil, por recoger una muestra, han manifestado que la vacunación no debe responder a un carácter ineludible, sino que procede trabajar en la persuasión de los ciudadanos.

En opinión intermedia, Enrique París, ministro de salud de Chile ha reconocido la importancia de la obligatoriedad sectorizada, esto es, que la imperatividad solo se dirija a grupos de riesgo como los adultos mayores, el personal de la salud y los enfermos crónicos, entre otros. En esa misma tesitura se ha pronunciado Costa Rica, a través de la reforma al Decreto Ejecutivo N° 32722-S del 20 de mayo de 2005, denominado Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación y Establecimiento de la Obligatoriedad de la Vacuna del Covid-19, en el cual se ha previsto la constricción de la vacuna para el personal que atiende directa o indirectamente pacientes de COVID-19 o personas de alto riesgo para enfermar o morir a propósito del contagio. Dicha disposición fue atacada mediante recurso de amparo, acción que derivó en el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Resolución Nº 2021004705 de fecha 05 de marzo del 2021. Mediante esta se reiteró el criterio plasmado en la Sentencia Nº 2020-024922 del 29 de diciembre de 2020 en el que se estatuyó que “(…) la aplicación del esquema de vacunación en relación con el Covid-19 es un aspecto ajeno al ámbito de competencia de esta Sala”.

Al referir esta cuestión la Corte explicó que el establecimiento del esquema de vacunación responde a criterios médicos que escapan al control jurisdiccional y que no fue posible cambiar el razonamiento dictaminado por el hecho de que la acción constitucional se basó en un reclamo genérico y no particular. Esto es que, si bien no varió la postura estatal de hacer obligatoria la inoculación para el personal de primera línea de riesgo, se advierte la posibilidad de examinar casos en los que los particulares frente a circunstancias concretas e individualizadas invoquen protección de derechos ante el sometimiento forzoso.

Con tesis contraria se expresa la Organización Panamericana de la Salud, ente regional de la OMS para las Américas que se manifestó a favor de la obligatoriedad, amparada en la teoría de que preferir de manera voluntaria la vacuna impacta negativamente la transmisión del virus, afectando a los mayores, personas con cáncer, diabetes e hipertensión (https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19).

En consecuencia, la disputa no es neutral, la génesis de la confrontación se observa inclusive en la Constitución, norma que expresa que todo ciudadano tiene derecho al respeto de su integridad personal (artículo 42) y a que se resguarde su dignidad (artículo 38). Sin embargo, el precepto 74 del Texto Fundamental en su numeral 1 prevé que los derechos fundamentales “no tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza”.

Lo precedente implica que debe observarse el contenido medular de otras prerrogativas estampadas en la Carta Magna en su dimensión social. Tal es el caso del derecho a la salud (artículo 61) que pone a cargo del Estado velar por la protección de todas las personas y procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades. En efecto, vigilar y promover políticas que salvaguarden el bienestar sanitario de la mayoría del colectivo social. De igual manera, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 43) dispone que este encuentra “limites en el orden jurídico y los derechos de los demás”. Asimismo, si bien, el derecho a la integridad personal refiere que “nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas o a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida”, es claro que en el caso de la vacuna para prevenir el COVID-19, no estamos ante un experimento creado en ausencia de rigor científico, aunque si puesto en circulación con carácter de emergencia por las circunstancias atendibles de la situación actual.

En suma, aunque la imposición de vacuna soporte un test de constitucionalidad, puesto que el derecho individual y autónomo a rechazar la vacunación cede ante la seguridad y salud de la mayoría del colectivo social, consideramos que es posible, dadas las condiciones sanitarias reales, respetar el derecho a la autonomía y libertad individual. Trabajar arduamente en la concientización ciudadana y en la asunción de compromiso social, sobre todo, porque las nuevas directrices mundiales nos empujarán a abandonar la decisión de no optar por la vacuna para tener la posibilidad de desplegar actividades propias de la vida cotidiana (acceso a empleos o viajes al exterior, para citar ejemplos), ámbitos en los cuales la tendencia será exigir tarjetas de comprobación de inoculación.

Además, se trata de un virus de letalidad baja, de forma que, independientemente de la legalidad que pueda envolver la imposición de la vacuna, entendemos que en principio debe trabajarse arduamente en la persuasión de la población sin necesidad de acudir a la coerción social y de no alcanzarse los niveles esperados para la inmunidad de la mayoría del conglomerado o si se presentasen circunstancias que justifiquen la modificación de las políticas gubernamentales debido a la proyección de un inminente descontrol sanitario, entonces si se modifique el criterio y se establezca por ley la obligación de vacunación.

POR ROSALMY NIKAURYS GUERRERO RODRÍGUEZ

Juez del D.N. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), bajo el laudo Magna Cum Laude.

Magister en Función Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y Derecho Administrativo y de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

