Asonahores y Aderes anuncian SDQ Gastronómico 2022

El evento promueve y reconoce la gastronomía dominicana y sus laureados chefs, con el objetivo de posicionar República Dominicana como destino gastronómico de las Américas.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, ASONAHORES, y la Asociación Dominicana de Restaurantes, ADERES, dieron a conocer la celebración de la V edición del “SDQ Gastronómico 2022” y las diferentes actividades que formarán parte de este icónico evento que promueve y reconoce la industria gastronómica dominicana, donde, además, se entregó el premio al Tenedor de la Gastronomía Dominicana, y las distinciones a los restaurantes destacados del Restaurant Week 2021.

El cóctel de lanzamiento contó con la participación Omar Cepeda, presidente de ADERES; Rafael Blanco Tejera, presidente de ASONAHORES; Jacqueline Mora, viceministra de Turismo y la presencia de altos ejecutivos de los gremios, destacados chefs de los restaurantes participantes, representantes de la Academia Dominicana de Gastronomía, importantes ejecutivos de las marcas patrocinadoras y relacionados del sector.

Rafael Blanco Tejera, presidente de ASONAHORES, expresó que “SDQ Gastronómico continua su propósito de promover ejecuciones realizadas con insumos locales bajo interesantes propuestas elaboradas por reconocidos chefs de los más icónicos restaurantes, con el objetivo de posicionar nuestro país como destino gastronómico”.

Omar Cepeda, presidente de ADERES, destacó que “cada año tenemos novedades, y para esta edición 2022, por vez primera se unen los restaurantes más célebres de Punta Cana y Santiago para hacer de esta la versión de mayor participación, con más de 160 restaurantes, iniciando el recorrido, en Punta Cana, del 19 al 22 de octubre, en el marco de la Exposición Comercial de ASONAHORES. Luego, continuamos con nuestra ya tradicional Noche de Tapa, el 8 de noviembre, donde 10 exponentes de nuestra gastronomía nos deleitaran con sus creaciones culinarias, finalizando con el Restaurant Week Santiago y Santo Domingo, del 14 al 20 de noviembre”.

Entregan premios y “El Tenedor de la Gastronomía Dominicana 2021”.

Durante el evento fueron entregados los premios y reconocimientos, en diferentes categorías, a los restaurantes participantes más destacados en el Restaurant Week 2021, luego de un proceso de evaluación por la Academia Dominicana de Gastronomía y los votos de los comensales.

Los restaurantes ganadores fueron Patagonia Grill, por la mejor ejecución culinaria; Ajualä, por el espléndido desempeño en la alta cocina; Samurai, por la particular experiencia de sabores presentados; Bottega Fratelli, con la distinción que otorgan los comensales al recibir una experiencia de sabores gastronómicos; Central Gastronómica, por la exquisita exposición de sabores en sus presentaciones, y el restaurante Shibuya por haber recibido el de mayor volumen de comensales que disfrutaron de su particular propuesta gastronómica. Asimismo, fueron reconocidos los restaurantes Las Tapas by Alfresco y Allez Bistro, por la creatividad e innovación presentada en su primera participación en SDQ Gastronómico.

El Tenedor de la Gastronomía Dominicana 2021 fue entregado a Santiago Batista y Dulce Martínez por la trayectoria de sabores criollos en la tradición de un servicio que resalta la calidad gastronómica del legado familiar del Restaurant Típico Bonao.

Como parte de los galardones, fue realizado un homenaje póstumo especial a Otto Ricart, fundador del Restaurant Mesón de la Cava, por su aporte a la innovación en la propuesta gastronómica, al crear un precedente en la originalidad que ha distinguido por más de 55 años a este emblemático restaurante.

Esta nueva edición de SDQ Gastronómico 2022 es organizada por ASONAHORES y ADERES, con el apoyo de American Express como patrocinador oficial de este evento, Ministerio de Turismo, Seguros Banreservas, El Catador, Cervecería Nacional Dominicana, Cerveza Modelo, Acqua Panna, S. Pellegrino, USDA, ProGana, NCBA CLUSA, Dewar’s, Grey Goose, Tequila Patrón, Casas del XVI, TerraRD Partners, Brugal, Azul, Grupo Punta Cana, The Butcher Shop, Prixet, ADECOR, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, AHSD, la Unión Gastronómica de Santiago y la Academia Dominicana de Gastronomía.

Acerca de SDQ Gastronómico.

SDQ Gastronómico es un evento anual presentado por ASONAHORES y ADERES desde 2017, el cual, junto a los más laureados chefs, de los restaurantes de la ciudad y restaurantes de hoteles de Santo Domingo, ha innovado el escenario gastronómico nacional con su emblemática actividad Restaurant Week, esperada por los apasionados de la alta cocina nacional y aderezada con los sabores nacionales.

SDQ Gastronómico es un escenario que permite al comensal explorar la variada propuesta gastronómica del país, el excelente servicio, los exquisitos platos y las diversas experiencias que ofrece la alta cocina de República Dominicana.

