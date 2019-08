Asomo de una Práctica Adecuada de la Extensión en la UASD

Aunque vivimos en una época diferente a la de La Guerra Fría, en la que vivimos el capitalismo ha logrado reducir a su mínima expresión los conflictos de clase y comprimir las contradicciones sociales borrando estas artificialmente -aparentemente- , la realidad es que la UASD hoy parece recuperarse de la pérdida del prestigio, pese a la asfixia pecuniaria a que la tiene sometida el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. La UASD, como universidad autónoma, estatal, pública y pluralista debe tener por misión dar solución a importantes problemas en el quehacer científico y tecnológico que contribuyan al bienestar de la ciudadanía dominicana.

Aparentemente, el liderazgo académico que encabeza la Dra. Emma Polanco Melo, al cual le quedan aproximadamente tres años de su período de gestión para el cual fue electo, ha logrado tener el concepto claro de lo que es la extensión universitaria y traducirlo en una práctica adecuada.

Durante muchos años, sobre todo a partir de mediados de la década de 1980, la práctica de la extensión universitaria se redujo a algunas actividades culturales relacionadas con las artes, tales como los recitales de poesía y las fechas natalicias de algunas personalidades destacadas en el ámbito educativo. Hasta las presentaciones en barrios y comunidades rurales de los grupos de bailes folklóricos y de grupos de teatro suenan poco en el quehacer uasdiano.

Sin embargo, si bien eso es parte de la extensión universitaria, no es todo lo que encierra la misma. Una visión más holística y, porque no, hasta sistémica dentro de la concepción de la misión y función de la universidad estatal, tiene que ser más abarcadora. Hace mucho tiempo que la UASD había perdido esa práctica y en consecuencia de manera errática se redujo el concepto (la idea) de la extensión universitaria a cualquier actividad donde se hablara de los aportes de un pensador o la presentación del Coro Universitario. Esto es importante y es parte de la extensión, pero ella no se reduce a ello.

Una campaña educativa de prevención del dengue de la Escuela de Medicina en las comunidades es extensión universitaria; una campaña que puede ser coordinada por la Escuela de Medicina y la de Psicología tendente a prevenir el embarazo en las adolescentes de una primera etapa, por los daños en la salud mental y en la morfología de la mujer es una labor de extensión universitaria; una campaña para prevenir desgracias ante la ocurrencia de huracanes es una labor de extensión, en la cual puede intervenir la Escuela de Ingeniería Civil, como también lo es el acudir a socorrer a los damnificados de ese tipo y de otros tipos de desastres naturales; de igual manera, una campaña de asistencia odontológica para prevenir caries en los jóvenes y la enfermedad periodontal en los adultos en comunidades de bajos recursos económicos es una labor de extensión universitaria; una labor de asistencia por parte de la Escuela de Agronomía a los productores de cacao para prevenir la entrada de un hongo que puede afectar las plantaciones del país, es una labor de extensión universitaria; una campaña antirrábica, en la cual esté involucrada la Escuela de Veterinaria, es una labor de extensión universitaria; es una labor de extensión universitaria la asistencia que pueda dar la Escuela de Derecho a los presidiarios en las cárceles.

Parece estar haciendo asomo el concepto adecuado de lo que es la extensión, lo que permitirá que el prestigio de la universidad en la sociedad sea recuperado. Hoy no están los otrora numerosos clubes juveniles que pululaban en los barrios, campos y pueblos del país, lo que hace más dificultoso el trabajo de extensión universitaria sin esas corporaciones de jóvenes despojados del interés por la materialidad vulgar.

Entre los años de la década del 60 y los de la década del 80 se registran los nombres de unos 452 clubes juveniles en la ciudad de Santo Domingo y sus contornos, incluyendo el municipio de Haina que actualmente pertenece a la provincia de San Cristóbal, y en todo el país para ese período se registran los nombres de unos 1,026 clubes juveniles populares, según informaciones de una investigación en proyección que el autor tiene en proyección desde hace varios años.

A toda esa corporaciones de jóvenes organizados, auténtica expresión de una sociedad civil organizada desde los sectores populares, que fue castrada principalmente por los efectos de la aplicación de las medidas recetadas por el Fondo Monetario Internacional que provocaron las grandes oleadas migratorias hacia otros países huyendo de la pobreza absoluta o de la indigencia, hay que agregar las asociaciones campesinas que eran muchas. El mundo cambió y los jóvenes que no emigraron y que trabajan o estudian, o bien, que trabajan y estudian comenzaron a disponer cada vez menos del tiempo libre para realizar labores altruistas o de filantropía.

Actividades Culturales en los Clubes Juveniles con Participación de la UASD (Elab. FRGF)

Nombre Expositor Nombre del Club Tema o Actividad Cultural Fecha Héctor Cabral Ortega Club Dep. Cult. “Unión La Fe” S. D. Dinámica de la Personalidad 10/10/1970 Dagoberto Tejeda O. Club Quisqueya La Brava, San Cristóbal La Cultura Popular 18/10/1970 Héctor Cabral Ortega Club Cultural Merlin, Santo Domingo La Penetración Cultural 24/10/1970 Héctor Cabral Ortega Club Cultural Juventud Dinámica, S. D. La Penetración Cultural 31/10/1970 Máximo Avilés Blonda Club Rec. Juan Sánchez Lamouth, S. D. La Importancia del Teatro 09/11/1970 Josefina Padilla Club Renacer, Santo Domingo Acerca de la Educación Sexual 15/11/1970 Rafael González T. Club Cultural Los Guandules, Santo Dgo. La Comunicación Social 19/11/1970 Héctor Cabral Ortega Club Isabel La Católica, Santo Domingo La Penetración C. y sus Peligros 05/12/1970 José Antinoe Fiallo Club Renacer, Santo Domingo Acerca del Patricio Juan P. Duarte 26/01/1971 Héctor Cabral Ortega Club Cultural Gregorio Luperón, S. Crist. La Penetración C. y sus Peligros 20/03/1971 Héctor Cabral Ortega Club de Leones Ensanche Ozama, S. D. La Penetración C. y sus Peligros 03/04/1971 Héctor Cabral Ortega Club 12 de Octubre, Santo Domingo La Clase Obrera y la Liberación 04/04/1971 Martha Olga García Club Recreativo “Los Taínos”, Sto. Dgo. El Machismo 15/04/1971 Josefina Padilla Club Cultural Villa María, Santo Dgo. Sexología 18/04/1971 Héctor Cabral Ortega Club Deportivo y Cultural Jaguar, S. D. “El Profesional y su Compromiso” 13/03/1971 Frank Marino Hernández Club Salomé Ureña, E. Capotillo, S. D. Función Social de la Familia 30/05/1971 Antonio Lockuard Artiles Club Gustavo Behall, Puerto Plata Los Centros Universitarios 05/06/1971 Josefina Padilla Club Dep. y C. Federico Bermúdez, S. D. Sexología 11/06/1971 Héctor Cabral Ortega No Identificado (Santo Domingo) La Penetración C. y sus Peligros 14/06/1971 José Espaillat Club Nuevos Horizontes, La Isabela, P. Pta. Vigencia Pensamiento Duarte 04/03/1972 Héctor Cabral Ortega Club Enriquillo, Santo Domingo Uso de las Drogas en Sto. Dgo. 17/03/1972 Héctor Cabral Ortega Club 29 de Junio, Los Minas, Sto. Dgo. El Papel del Campesino Marzo/1972 Héctor Cabral Ortega Club Juventud en Acción, Sto. Dgo. Las Drogas 21/03/1972 Angel Moreta Club Amantes de la Caridad, Sto. Dgo. Pablo Freire 09/07/1972 Héctor Cabral Ortega Club Rafael Leonidas Solano, Sto. Dgo. Las Drogas y sus Daños 06/08/1972 Pedro Mir Club Jaragua, Santo Domingo Papel de los Clubes en la Sociedad 25/08/1972 José Espaillat Club Los Trinitarios, Cotuí Hist. del Mov. Democrático en RD Sept./1972 Francisco Henríquez Club Gregorio Luperón, San Cristóbal Gregorio Luperón y la Restauración Oct./1972 Antonio Lockuard Artiles Club Cult. y Dep. Los Pepines, Santiago Tendencias Actuales de la Cultura Oct./1972 Antonio Lockuard Artiles Club Gregorio Luperón, Los Alcarrizos, S. D. La Liberación Femenina Ene/1973 Jacobo Moquete de la R. Club Avance y Esperanza Psicología Diferencial Abril/1973 Antonio Lockuard Artiles Club Varias Luces, E. Espaillat, Sto. Dgo. La Liberación Femenina Julio/1973 Mateo Morrison Club Gregorio, Puerto Plata Característica de la Nueva Poesía Oct./1973 Héctor Cabral Ortega Club avance de la Cultura, Santo Dgo. Las Drogas Oct./1973 Mateo Morrison Club Varias Luces, E. Espaillat, Sto. Dgo. Característica de la Nueva Poesía Nov./1973 Héctor Cabral Ortega Grupo Cultural José Ingenieros (no Club) Las Drogas Nov./1973 Mateo Morrison Sociedad Los Buenos Amigos, Barahona Poesía Dominicana Ene/1974 Darío Solano Club Dr. Rafael Barías, Santo Domingo Introducción a la Filosofía Oct./1974 Pablo M. Hernández Club Mauricio Báez, Villa Juana, S. D. Filosofía y Sistema Educativo Oct./1974 Virgilio de Jesús Moya Club Federico Bermúdez Las Leyes Dialécticas Oct./1974 Miguel Sáez Pérez Club José Martí, E. La Paz, Santo Dgo. El Materialismo Dialéctico Oct./1974 Norberto Soto Club no especificado de Gualey, S. D. Las Contradicciones Dialécticas Oct./1974 Samuel Lewis Club Máximo Grullón, Santo Domingo El Materialismo Dialéctico Oct./1974 Darío Solano Club Juventud Alegre, Santo Domingo La Conciencia Social como Reflejo del ser Oct./1974 Flavia García Club Luz de la Cultura, Santo Domingo La Revolución de la Filosofía Oct./1974 Samuel Lewis Club Varias Luces, E. Espaillat, Sto. Dgo. Crítica Científica de la Religión Oct./1974 Haffe Serulle Club Osvaldo García de la Concha, S. D. Nacimiento del Teatro Oct./1974 Haffe Serulle Club Osvaldo García de la Concha, S. D. Teatro De la Búsqueda Experim. Oct./1974 Mateo Morrison Club Gregorio Luperón, S. Grande de B., SC Ilegible el tema en la fuente Oct./1974 Ismael Hernández F Club Gregorio Luperón, S. Grande de B., SC Nuevas Tend. Análisis Historia Oct./1974 Antonio Lockuard Artiles Club Amantes del Progreso, Los Minas, S. D. La Dependencia Enero/1975 Ivelisse Prats Ramírez Club Rafael Leonidas Solano, Los Minas La Prostitución Enero/1975 Antonio Lockuard Artiles Club Oscar Santana, Santo Domingo Las Intervenciones de 1916 y 1965 Enero/1975 Mateo Morrison Club Oscar Santana, Santo Domingo La Problemática Cultural en RD Abril/1975 Carmen Durán Club Oscar Santana, Santo Domingo El Papel de la Mujer Abril/1975 Héctor Cabral Ortega Club José Martí, E. La Paz, Santo Dgo. Las Drogas Mayo/1975 Haffe Serulle Club Los Nómadas, Los Minas, Sto. Dgo. El Teatro Sept./1975 Narciso González Club San Antón, Santo Domingo La Diversificación Popular en RD Feb./1976 Mateo Morrison Club 16 de Agosto, Santo Domingo Anot. Acerca Poesía y Sociedad Abril/1976 Narciso González Club Rafael Leonidas Solano, Los Minas Vida y Obra de Juan P. Duarte Feb./1976 Narciso González Club José Martí, E. La Paz, Santo Dgo. Comunicación, Literatura y Hum. Abril/1976 Narciso González Club Rafael Leonidas Solano, Los Minas Cult. Nac. y Revolución de Abril Abril/1976 Narciso González Club Nuevo Talento, Los Minas, S. D. Papel de Art. e Intelect. En Abril Abril/1976 Narciso González Club La Cultura, San Pedro de Macorís Los Medios de Com. y P. Cult. Ago/1976 Narciso González Club Miguel Angel Garrido, Azua Comunicación y Humor en R. D. Ago/1976 Narciso González Club 16 de Agosto, Santo Domingo La Penetración Cultural Ago/1976 Haffe Serulle Club Sol Naciente, Sainaguá, S, Cristóbal Orígenes del Teatro Ago/1976 Mateo Morrison Club 16 de Agosto, Santo Domingo Literatura Dominicana Ago/1976 Narciso González Club Enriquillo, Santo Domingo Origen y Des. Clubes Dep. y C. Sep./1976 Coro Universitario Club Los Nómadas, Los Minas, Sto. Dgo. Coreografía Coro Universitario 09/02/1972 Coro Universitario Club Luz del Porvenir, Los Hidalgos, P. Plata Coreografía Coro Universitario 17/06/1972 Coro Universitario Club Círculo de Amor, Puerto Plata Coreografía Coro Universitario 18/06/1972 Coro Universitario Club Quisqueya La Brava, San Cristóbal Coreografía Coro Universitario 01/07/1972 Coro Universitario Club Dr. Rafael Barías, V. Consuelo, S D Coreografía Coro Universitario 08/07/1972 Coro Universitario Club La Fe Coreografía Coro Universitario 23/07/1972 Coro Universitario Club Federico Bermúdez, Sto. Dgo. Coreografía Coro Universitario 00/10/1973 Coro Universitario Club Corporación Dominicana de Electricid. Coreografía Coro Universitario 00/03/1974 Coro Universitario Club Los Nómadas, Los Minas, Sto. Dgo. Coreografía Coro Universitario 00/05/1974 Coro Universitario Club El Ejido, Santiago Coreografía Coro Universitario 00/06/1974 Coro Universitario Sociedad Progresista Villa Sombrero, Baní Coreografía Coro Universitario 00/08/1974

Sin embargo, las labores de extensión se pueden coordinar desde los mismos recintos universitarios que tiene la UASD en todo el territorio del país y también desde otras entidades locales en las comunidades. Se puede hacer la extensión universitaria aunque no estén los clubes y ni las asociaciones que antes se reunían masivamente en asambleas hasta semanalmente, ya que hoy se puede hacer la extensión universitaria desde otras entidades, como por ejemplo desde los recintos universitarios y desde los ayuntamientos y escuelas. Cabe destacar que el actual vice-rector de extensión, Antonio Medina Calcagno se ve muy dinámico y tiene un historial de participación en el movimiento estudiantil.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

