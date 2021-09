(VIDEO) Asociación de Sordos exige al Congreso rápida aprobación de ley que regula lengua de señas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación de Sordos de la República Dominicana realizó este jueves una manifestación frente al Congreso Nacional exigiendo a los legisladores la rápida aprobación de una ley que ha quedado estancada en el órgano legislativo y que busca regular la lengua de señas en el territorio nacional.

Pablo Taveras, presidente de la Asociación, expresó que la comunidad de Sordos “tiene muchos años” esperando la aprobación de la normativa para poder acceder a servicios eficientes de educación y salud.

Según manifestó Taveras, los Sordos no obtienen empleos, no tienen acceso a la educación y no pueden entrar a las universidades, una situación que calificó como “muy difícil” ya que, como dijo, constantemente deben depender de sus familiares y allegados.

La comunidad de Sordos aprovechó la celebración del Día Internacional de la lengua de señas para hacer el llamado a los congresistas y para reclamar que el proyecto de ley, autoría del diputado Tobias Crespo, sea autorizado y promulgado por el Poder Ejecutivo.

El presidente de la Asociación destacó que el Ministerio de Educación y el de Educación Superior cuentan con programas para facilitar la educación a los Sordos, pero sostuvo que aún así este segmento social necesita de un marco legal que le de a la comunidad una verdadera inclusión material.

El autor del proyecto de ley, legislador Tobias Crespo, se quejó de que la iniciativa haya caducado en el Congreso Nacional por unas seis ocasiones, sin embargo el diputado se mostró esperanzado en que con esta nueva reintroducción del proyecto, la ley pueda ser aprobada en ambas cámaras congresuales.

Según explicó Crespo, el proyecto busca que los discursos presidenciales, noticieros y alocuciones tengan un traductor oficial que pueda hablar a los Sordos.

