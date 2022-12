Asociación de Peluqueros presenta denuncia contra Mantequilla en fiscalía de Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Tras ser apresado Wilkin García Peguero (Mantequilla), el presidente de la Asociación de Peluqueros de Sabana Grande de Boyá, Mártires Lora, quien aseguró ser uno de sus inversionista, se presentó este jueves a la fiscalía de Monte Plata con sus recibos y denuncia en mano, para exigir la devolución del dinero depositado y que no le han pagado.

“Yo tengo 190 mil pesos invertido, si es con los intereses que prometió darme son 380, pero a mi no me interesa el interés, que me devuelva el capital que con eso yo resuelto”, manifestó.

Mártires afirmó que a pesar que ha tratado de comunicarse con Mantequilla en reiteradas ocasiones para que devuelva “los chelitos “, este no le contesta.

“Al señor Mantequilla no es la primera vez que le he pedido que me resuelva mis chelitos, no tanto lo mío, tengo un dinero ahí de gente que en verdad necesitan ese dinero y me están atacando”, expresó al acudir a la fiscalía, en busca de una respuesta.

Indicó que son más de 40 peluqueros que invirtieron dinero, de los cuales, sólo conoce dos que le hayan pagado, y que necesitan le sean devuelto para darle mantenimiento al negocio y buen servicio a los clientes.

Finalmente dijo que si él resuelve con las personas que hay afectadas, no tiene interés en que esté preso, al señalar que él mismo es que se ha buscado estar detenido al poner varias fechas de pago y no cumplir.

