Asociación de Jugadores de la NBA no está de acuerdo con multa a James Harden

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Según se ha hecho público en las últimas horas, la NBPA — Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto— planea impugnar la multa de cien mil dólares impuesta por la NBA a James Harden por los comentarios que hizo días atrás criticando abiertamente a Daryl Morey, el Presidente de Operaciones de Philadelphia 76ers.

«Respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión de la liga de disciplinar a James Harden por sus comentarios recientes. Creemos que no violan la regla contra las peticiones de traspaso públicas. Tenemos la intención de presentar una queja y que el asunto sea escuchado por nuestro mediador», rezó el comunicado de la NBPA.

Durante una aparición pública en China, el guard dijo que el presidente de operaciones de la franquicia, Daryl Morey, era un mentiroso después de que no lo moviera a otro equipo rápidamente tras ejercer su opción de jugador por 35,6 millones de dólares. También aseguró que no formaría parte de una organización en la que estuviera el mencionado directivo y que la relación con el equipo no tenía arreglo.

Después de estas declaraciones, la oficina del comisionado Adam Silver abrió una investigación y, tras conversar con ambas partes, concluyó que el jugador estaba «indicando que no prestaría los servicios exigidos por su contrato de jugador a menos que fuera traspasado a otro equipo». Por lo tanto, decidió sancionar al MVP de la 2017-2018.

El destino favorito de La Barba son Los Angeles Clippers, pero después de varios acercamientos el equipo del Pennsylvania dio por finalizadas las negociaciones.

Es el segunda investigación de la NBA durante el receso de temporada. Damian Lillard, quien protagoniza otro culebrón luego de solicitar su salida de los Portland Trail Blazers, fue advertido por la liga si él y su agente continuaban realizando comentarios en público y privado asegurando que no van a «cumplir plenamente los servicios exigidos por su contrato de jugador en caso de un intercambio». En el caso del base ha expresado su deseo de irse a los Miami Heat.