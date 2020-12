Asociación de Estudios Dominicanos realiza Congreso en universidad de Hostos-NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Asociación de Estudios Dominicanos (DSA) en esta ciudad, realizó recientemente su lX Congreso Bienal, titulado: “La Crisis de la Verdad, El Estado de Emergencia, La Respuesta Social, y la Urgencia de Estudios Dominicanos y Étnicos en el Presente”.

El mismo, dedicado a los trabajadores de salud de primera línea, se llevó a cabo durante dos días de manera virtual en el recinto de la Universidad de Hostos, en El Bronx, con la participación de 530 académicos de 92 universidades, 28 centros culturales y organizaciones profesionales.

Asimismo, participaron intelectuales de 13 países, entre ellos de Inglaterra, Argentina, España, Noruega, Canadá, Colombia, Cuba, Alemania, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y República Dominicana.

Durante el mismo se tocaron los siguientes temas: “Estado actual de salud pública, educación de primaria a educación superior, identidad dominicana, arte y literatura, historia, género, inmigración y otros temas socio-políticos y económicos que impactan a la comunidad quisqueyana en los EE.UU. y otros países donde hay una alta presencia de ella.

Expusieron las poetas y escritoras Julia Álvarez, Elizabeth Acevedo, Rhina Espaillat, Scherezada “Chiqui” Vicioso y Franklin Gutiérrez; el Canciller de CUNY, Félix Matos Rodríguez; el Congresista Adriano Espaillat; y Asambleísta Estatal de NY, Víctor Pichardo.

También, Mayra Linares García de la Junta de Directores de CUNY; el vicepresidente ejecutivo del Fund for the City of NY, Aldrin Bonilla; y el presidente del NY State Higher Education Services Corporation, Guillermo Linares.

Por primera vez, se unieron tres mujeres dominicanas que son rectoras en distintas universidades en territorio estadounidense: Milagros Peña de SUNY Purchase College; Shirley M. Collado de Ithaca College; y Daisy Cocco De Filippis de Hostos Community College de CUNY.

La plenaria también contó con la presencia de Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la RD, quien fue el invitado especial del Congreso. También Pablo Mella Febles, del Instituto Superior Pedro Francisco Bono; y Silvio Torres-Saillant, profesor de la Universidad Syracuse-NY.

La rectora Cocco De Filippis en su discurso expresó, “Foros públicos como este nos empoderan y reafirman que la educación siempre ha de ser el eje central que debemos seguir para crecer y tener mejores oportunidades de crecimiento profesional en esta sociedad.

De su lado, la decana Ana Reyes sostuvo: “Este evento amplificó e iluminó la importancia de los estudios dominicanos dentro del contexto histórico, porque nos permiten entender de dónde provenimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. De igual forma enriquecen el sentido de identidad de los quisqueyanos.

Durante la actividad el público virtual interactuó activamente con los exponentes locales e internacionales.