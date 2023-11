Asociación de Empresas de Comunicación Comercial realiza 3era edición de Premio La Vara

Premios La Vara premió a 40 ganadores en diferentes categorías donde se reconoció la innovación y originalidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC), llevó a cabo en la noche de miércoles la tercera edición de «Premio La Vara», con el objetivo de continuar elevando e incentivando la creatividad de la República Dominicana.

Esta premiación se llevó a cabo en Portazul, Zona Colonial, a cargo de Evelina Rodríguez como maestra de ceremonia y Claudia Montas directora ejecutiva de ADECC.

Según explicaron esta tercera edición se hizo factible para continuar un camino de reconocimiento, crecimiento y proyección del talento creativo con que cuenta el país, donde los líderes de la industria internacional que poseen un gran criterio y trayectoria, fueron parte del proceso de evaluación y premiación de los mejores trabajos creativos.

Entre ellos Andres Ordoñez, Carlos Camacho, Checha Agost Carreño, Chiky Caceres, Emiliano González Di Pietri, Ivan Calle, Juan José Posada , Juan Pablo Álvarez, Mar Frutos, Paola Aldaz Biere, Raúl Cardós, Sergio León, Verónica Elizondo, Virgilio Flores, Luis Miguel Messianu, Paola Aldaz, Juan José Posada y Raúl Cardós.

La Vara reconoció todas las piezas creativas que en favor de las empresas y marcas se distinguen por su innovación y originalidad.

Agencias

-Campaña: The Skin Test Soap- Amadita Laboratorios- The Tables by de Ferrari Borrell

-Campaña: Sin Bolas no hay Juegos – Farmacia Carol – Pages BBDO

-Campaña: Tenemos un vino para eso – El Catador- The Tables by de Ferrari Borrell

-Campaña: Sampling Billboard- Café Kora- The Tables by de Ferrari Borrell

-Campaña: El peso del BULLYING- JUMBO -OGILVY República Dominicana

-Campaña: Los Versos no contados – Cerveza Presidente- Publicis Dominicana

-Campaña: Platano Power- Cerveza Presidente- Capital DBG

Estudiantes

-Campaña: Anti Vaping Project

-Campaña: Baraja el Vape

-Campaña: Killer Fashion