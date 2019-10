Asociación de Empresarios de SDE respaldan alcalde Alfredo Martínez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Empresarios de Santo Domingo Este (ADESADE), respaldó este jueves al alcalde Alfredo Martínez (El Cañero), en sus aspiraciones a continuar en el cargo por un nuevo período.

Al anunciar el respaldo a la precandidatura de Martínez, los empresarios agrupados en ADESADE, manifestaron que adoptaron la decisión por considerar que la gestión de Martínez es cercana a los ciudadanos, además representa la continuidad del desarrollo y progreso del municipio Santo Domingo Este.

“Nosotros hemos decidido apoyarlo públicamente para que continúe trabajando a favor de los munícipes, porque desde la fundación de nuestro municipio en el año 2001, no hemos tenidos una gestión más cercana a la municipalidad como la que usted representa, el incesante y arduo trabajo han sido notorios, lo está haciendo muy bien, usted se preparó para el cargo, ese puesto no es para improvisados, no estamos en tiempos de improvisaciones, estamos en tiempo de saber hacia dónde debe continuar el progreso y el desarrollo, declaró Elmín Noboa, presidente de la entidad que agrupa a los empresarios de la zona oriental.

Afirmó que trabajarán sin descanso para garantizar la victoria de la precandidatura de Alfredo Martínez, de cara a las primarias del próximo domingo 6 de octubre y posteriormente para que sea reelecto en las elecciones de 2020.

“No escuchemos las voces impertinentes que solo saben oponerse a todo el que trabaja, a todo el que hace algo a favor de su demarcación, continúe trabajando, en usted está la experiencia, el trabajo, el atino y la honestidad, en usted queda representada la mayor parte de nuestra municipalidad, que está formada por hombres y mujeres trabajadores, como empresarios y comerciantes de este municipio le decimos a usted y al señor presidente de la República, Licenciado Danilo Medina que los apoyaremos de manera decidida e incondicional”, expresó Noboa.

Anuncios

Relacionado