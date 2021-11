Asociación de Conductores ve positivo preacuerdo gabinete de turismo, pero lo califica de paño tibio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones (ADOCAPPS) saludó hoy la noticia del Gabinete de Turismo de que se ha materializado un preacuerdo para llegar a un consenso sobre las empresas de taxis que pueden brindar servicios en zonas turísticas, aunque la definió como un paño tibio.

Odalis Vega, presidente de la entidad hablando a nombre del colectivo de conductores dijo que esta medida es un paño tibio al gran problema existente, y que con esto lo que se busca es calmar las aguas, pero no resolver el problema definitivamente.

“Seguir tomando decisiones al margen del órgano rector que es el INTRANT es desconocer su rol en el estado. El hecho de no poner en la mesa todo el tema y con todos los sectores involucrados siempre creará problemas”.

En el encuentro efectuado la noche del miércoles por el El Ministerio de Turismo (Mitur), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la empresa estadounidense Uber fue notoria la ausencia del Director del INTRANT y de los representantes de los taxistas tradicionales y los de conductores por aplicación.

“Hacemos un llamado a crear un diálogo real, para que haya una solución definitiva e integral y que no afecte ningún gremio, lo mejor es sentarse todas las partes. No sólo turismo con Uber, sino Intrant, turismo, y todos los demás, no queremos acuerdos de aposentos ni privilegios, queremos reglas claras donde nuestros hombres y mujeres puedan trabajar tranquilos” expresó.

