Asistencia psicológica en el República Dominicana

Una intervención psicológica puede salvar vidas. En el desarrollo humano la parte psicológica y conductual es tan importante como cualquier parte del cuerpo, pero existe el tabú de que si frecuentamos a un psicólogo es porque estás loco, o esto representa una frustración frente a las demás personas.

Ante esta realidad debemos oriental en lo que se refiere a la parte emocional de las personas porque de esta depende su salud física, estado de ánimo, rendimiento laboral e interacción con los demás.

Las ARS no ofrecen cobertura clara en cuanto a este servicio y muchos especialistas optan por no atender pacientes con el uso del seguro médico para este servicio no menos importante que los demás.

Es bueno precisar que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos psíquicos relacionados con ella, como son: pensamiento, lenguaje, motivación, emoción, aprendizaje, percepción.

Hay quien dice que la psicología se ocupa de la conducta, la experiencia y la conciencia. Cómo las personas nos relacionamos con el medio en que vivimos, cómo la experiencia influye en nuestra conducta actual. Cómo reaccionamos ante determinadas situaciones habituales o nuevas.

Tratarse con un especialista de esta rama resulta costo para personas de escasos recursos, ya que para lograr la estabilidad emocional de una persona requiere de un número incierto de consultas que va a depender de la evolución del paciente.

¿Por qué se le resta importancia a la parte emocional?

No se cuida la parte emocional como la física porque no se ha educado en este sentido ni explicado que una persona con problemas emocionales puede afectar su parte física de forma involuntaria, como por ejemplo, desorden alimenticios que pueden ser desencadenados por un problema emocional.

Hay mucha información que suministrar en base a este tema como saber que un proceso terapéutico no incluye medicación, pero un tratamiento psiquiátrico sí, y que un trastorno emocional pasa a ser psiquiátrico cuando no se realiza la intervención a tiempo.

Pero lamentablemente la seguridad social de República Dominicana no contempla estas consultas en sus catálogos de cobertura.

Ante esta realidad se hace urgente que las autoridades competentes faciliten el acceso a consulta psicológica para que las personas cuiden su parte emocional igual que la física.

¿Ha pensado Salud Pública aperturar más centros donde puedan ser asequible las consultas psicológica?

Nos hacemos esa pregunta al saber que en el país existen pocos centros psiquiátrico público para tratar esa problemática.

