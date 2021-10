Asibenas celebra grandes logros en el 45 aniversario de su fundación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS) celebra el 45 aniversario de su fundación, resaltando los grandes aportes que, durante más de cuatro décadas, han realizado a uno de los sectores que más contribuyen al desarrollo de la economía nacional.

“Como gremio empresarial que agrupa a la mayoría y a los más importantes productores y comercializadores en el país de bebidas no alcohólicas, aprovechamos este aniversario para renovar nuestro compromiso de defender los mejores intereses de nuestras empresas afiliadas y de seguir sirviendo a los dominicanos para que no falten en su mesa las bebidas que las acompañan en sus mejores momentos”, sostuvo Juan Roberto Amell, presidente de ASIBENAS.

El ejecutivo agregó “este aniversario nos encuentra trabajando más que nunca en la defensa de los intereses legítimos de este sector, coordinando soluciones comunes para defender los derechos nuestros asociados, mientras fortalece las relaciones interinstitucionales con el sector gobierno y con el resto del sector privado”.

Nicolle Valerio, directora ejecutiva de la entidad, agradeció a las empresas nacionales e internacionales que forman parte de este gremio que ha contribuido al desarrollo de la nación dominicana, uniendo a uno de los sectores que más contribuyen a la economía nacional, desde su creación hace ya 45 años.

“En ocasión del 45 Aniversario ASIBENAS, ratificamos el compromiso con ser referentes en el sector trabajando activamente para seguir contribuyendo con el desarrollo nacional, asimismo con el formatelicimiento socio económico de la República Dominicana”, expresó.

La directora ejecutiva indica que entre los logros se encuentra la iniciativa “Mi Colmado Coopera Mi Colmado Seguro”, lanzada en abril de 2020 en el marco del Covid-19 y con el respaldo de las principales entidades públicas y privadas relacionadas al sector, donde apoyamos la gestión de los colmados autorizados para operar durante el estado de emergencia y concienciar sobre las medidas de higiene y distanciamiento social necesarias en este espacio con el servicio de “delivery” seguro”, indicó Valerio.

Adicionalmente la Asibenas es aliada importante de la plataforma Nuvi, la mayor alianza privada para la gestión eficiente y reciclado de residuos sólidos del país, asimismo de la iniciativa de Autorregulación PET con el compromiso empresarial de diseñar o rediseñar las botellas de PET para que puedan ser recicladas de manera segura y es miembro en varios de los principales gremios empresariales del país y de la región relacionado al sector.

Desde su fundación el 19 de octubre de 1976, ASIBENAS, agrupa a la mayoría y a los más importantes productores y comercializadores en el país de bebidas no alcohólicas carbonatadas y no carbonatadas como refrescos, jugos, néctares, isotónicos o bebidas deportivas, aguas saborizadas, maltas y energizantes, así como tés y cafés listos para tomar, bebidas a base de lácteos y otros productos similares.

Sobre AsibenasLa Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas) es la institución que aglutina y representa a las marcas, empresas fabricantes y comercializadoras de bebidas no alcohólicas carbonatadas y no carbonatadas como refrescos, jugos, néctares, bebidas deportivas, aguas saborizadas, maltas, energizantes, tés y cafés listos para tomar, bebidas a base de lácteos y otros, con la misión de defender los intereses del sector, coordinando soluciones comunes para defender los derechos de todos sus asociados.

Está conformada por empresas líderes del mercado local, así como compañías con presencia regional y global como Bepensa Dominicana, Cervecería Nacional Dominicana, Pepsico, The Coca-Cola Company, Induveca y Cervecería Vegana.-

