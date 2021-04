Así va la preparación de Caroline Aquino para los Premios Soberano 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El productor artístico de Premios Soberano 2021, René Brea, anunció este miércoles que la comunicadora y actriz, Caroline Aquino, junto a la conductora de televisión y modelo radicada en Estados Unidos, Clarissa Molina, tendrán la responsabilidad de conducir la gala que primeriará lo mejor del arte nacional.

Con esta noticia, la presentadora de “De extremo a extremo”, ve materializar un sueño que por muchos años deseó y que inició cuando tan solo era un niña pegada al televisor que observaba las estrellas y luminarias del entretenimiento local recibir un galardón por sus logros en el arte, y que una persona tenía el especial compromiso de conducir la gala.

Caroline Aquino recibió la feliz noticia que tanto esperaba hace un apenas un mes, y sobre su preparación hasta el momento, que ya ha iniciado, la conductora reveló a El Nuevo Diario los pasos que está siguiendo, pero aseguró “que está en manos de la producción”.

“Estoy en manos de la producción, pero también estoy haciendo lo necesario que lleva la preparación física, leer mucho, ver videos de otras ediciones de Premios Soberano para ver que podría pasar con nosotras y saber que han hecho otros conductores de la premiación y ver que les ha funcionado y tener ese referente especial, pero obviamente adaptándolo a mi personalidad y trabajo”, manifestó Aquino emocionada

Si tuviera que recurrir a alguien que la orientase y pudiera ofrecerle algunos consejos para este nuevo reto que enfrenta, Caroline definitivamente se acercaría a Zoila Luna quien fue su guía en aspectos de oratoria y comunicación cuando participaba en concursos de belleza.

“Yo me voy a sentar con la maestra (risas). En estos momentos quisiera que alguien con la potestad ella me dijera: ‘vamos a reforzar esto, esto puedo funcionar contigo, esto pude gustarle a la gente’. Yo quiero que ella me de el visto bueno en lo que tenemos ahora y en lo que la gente puede esperar”.

UN RETO QUE LA EMOCIONA

Caroline Aquino manifiesta que siempre soñó tener a su cargo la responsabilidad de conducir Premios Soberanos, sin embargo, nunca imaginó que su sueño se cumpliría en una época en que la industria del entretenimiento y el espectáculo se vio afectado por un virus que se desató en Wuhan, China, en octubre de 2019.

Aún así, revela que le “emociona todo” y lo que más la tiene emocionada es saber que estará allí, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, bajo la producción ejecutiva de Caribbean Media Group, representado el talento de la mujer joven dominicana.

GIRL POWER: UNA DUPLA CON CLARISSA MOLINA

Premios Soberano 2021 será una explosión de girl power, pues otra mujer joven y dominicana acompañará a Caroline Aquino sobre los escenario: la modelo y conductora de televisión Clarissa Molina.

Sobre su compañera, Aquino destacó que es “lo mejor de lo mejor”.

“Clarissa y yo desde nuestro primer encuentro hicimos mucha química. Somos dos jóvenes con nuestras metas claras, y Clarissa es una chica súper humilde, muy capacitada y preparada, y entiendo que ahí tenemos muchas cosas en común que juntas podemos sumarnos, ayudarnos y dar un buen resultado para la gente”, expresó la beldad dominicana.

MODA SOBERANA

Los fanáticos y seguidores de Caroline Aquino no son extraños al despliegue de estilo que siempre acompaña a la comunicadora, y aunque todavía no se han ultimado los detalles sobre sus atuendos soberanos, la también actriz reveló que esta confiada en la elección de su equipo de trabajo que la hará brillar en su noche especial.