Así sucedió el Festival Internacional de cine de Toronto o TIFF

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Festival Internacional de cine de Toronto o TIFF por sus siglas en inglés ha clausurado su edición 2019. Fue en 1976 que se presentó la primera edición de este prestigioso festival con el nombre de Toronto Festival of Festival. En aquella primera edición se presentó una retrospectiva con lo mejor de los festivales del mundo. En el año 1994 el festival fue re-bautizado con su nombre actual, para muchos este es uno de los festivales más importantes del mundo y su impacto en la industria del cine tiene un valor incalculable.

El premio más importante del TIFF no es seleccionado por un jurado sino por el público. Por lo regular las tendencias que se marcan en Toronto tienden a incidir en las premiaciones de otras asociaciones e incluso en más de una ocasión los ganadores en Toronto han recibido nominaciones en los premios de la Academia popularmente conocidos como premios Oscar. Dentro del marco del festival sí se presentan premios del jurado por parte de FIPRESCI, este año la categoría de Presentaciones Especiales tuvo como parte del jurado al crítico de cine dominicano Rubén Peralta Rigaud.

Breve pero bueno

Para mí esta edición del TIFF 2019 fue mí primera experiencia, sin lugar a dudas este es un festival como ningún otro. Si bien el festival es el momento cumbre del año para los organizadores y es cuando todas las luces apuntan a Toronto, el trabajo del TIFF es del año completo. Retrospectivas, talleres, presentaciones especiales, encuentros con realizadores y estudiantes, todo constituye parte de un proyecto que “busca transformar la forma como las personas ven el mundo a través de las películas”.

Cuatro días bastaron para embriagarme de cine, la selección contaba con más de 400 títulos y la semana posterior a mí partida se presentarían las galas más esperadas. Los dioses del cine me iban a privar de mucho cine pero a la vez me regalarían gratas experiencias con películas igualmente memorables. Mi colega y compañero de aventuras cinéfilas Rubén Peralta, iba a correr con mejor suerte. Un orgullo para nosotros los que tenemos la tierra de Duarte metida en las venas que nuestro Rubén fuera parte del jurado FIPRESCI de esta edición y un honor para mí que me permitiera recorrer junto a él esa King Street en busca de nuestra próxima película.

Las que vi en el TIFF 2019

Como ya mencioné mi estadía en el TIFF fue corta, muy corta y mis días incluían otras reuniones que me alejaron momentáneamente de las pantallas. Pude encajar en mi agenda seis películas y estaré escribiendo en detalle de ellas pero aquí les dejo un resumen de esa lista, la menos recomendada es la francesa y las que más disfruté fueron la coreana “Parasite” y la brasileña “Bacurau”.

