Así se reunió la expareja Jennifer Aniston y Brad Pitt

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU. Quienes hacían una de las parejas más admiradas de Hollywood, Jennifer Aniston y Brad Pitt, sostuvieron una reunión virtual en el marco de un evento solidario para promover el nuevo filme en el que participarán juntos “Fast times in Ridgemont High”.

“Es muy agradable ver a todos estos amigos”, expresó Pitt en relación a la unión de sus colegas en un encuentro en línea que se llevó a cabo para la lectura del guión del referido filme, a favor de familias necesitadas, cuyas ganancias se destinaron a la organización sin fines de lucro Core y Reform Alliance.

La actriz de 51 años de edad y el actor de 56, recrearon la película de 1982 junto con algunos de sus compañeros de Hollywood, incluidos Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf, John Legend, Julia Roberts, Ray Liotta, Matthew McConaughey y Sean Penn, el último de los cuales estaba en la película original.

Aniston interpreta al personaje de Linda Barrett, mientras que Pitt interpreta al personaje del juez Reinhold, Brad Hamilton. Y aunque trabajar con un ex puede resultar incómodo para algunos, la ex pareja demostró que todo marcha bien y que no hay rencor entre ellos.

La situación empezó a subirse de tono y a tornarse graciosa cuando los actores tuvieron que recrear una las sexy escenas de la película. “Hola Brad, sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Creo que eres tan sexy, ¿vendrás por mí?”, era la frase del personaje de Jennifer al referirse al personaje homónimo de Brad, el actor no pudo evitar tener una sonrisa pícara mientras ella lo decía, lo que provocó la risa de todos sus colegas.

La ruptura de la pareja en 2005 ha sido de las separaciones que más ha conmovido a Hollywood, provocando siempre un deseo de reencuentro en sus fanáticos.